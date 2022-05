Đặt taxi chở đi lòng vòng rồi cướp giật điện thoại của tài xế

Sáng 20-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh) đề điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra, chiều 16-5, Sang gọi điện đặt xe taxi. Sang yêu cầu tài xế chở đến nhiều nơi ở huyện Thăng Bình, Quế Sơn, rồi đến TP Tam Kỳ.

Khi đến đoạn trước công ty Phước Kỳ Nam thuộc phường Hoà Thuận, Sang yêu cầu tài xế cho dừng xe.

Tại đây, Sang mượn điện thoại của tài xế để giả vờ gọi điện cho người thân ra đón. Sang cầm điện thoại giả vờ bấm số, vừa mở cửa xe đi vòng ra sau rồi bỏ chạy. Tài xế taxi hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, Sang mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo công an, Sang từng có ba tiến án về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sang cũng không có nghề nghiệp, nơi ở ổn định.