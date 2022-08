Đấu thầu chọn đơn vị quản lý, vận hành cầu ngắm biển dài 300 m ở Hồ Tràm

Khu vực biển Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đang là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách với nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, và đẹp. Chính vì vậy việc đầu tư thêm các công trình tạo điểm nhấn để du khách đến vui chơi, tham quan, chụp hình tại khu vực này được các doanh nghiệp cũng như huyện Xuyên Mộc rất quan tâm.

Gần đây có hai sản phẩm du lịch mới là Cầu Ngắm sao và Phố đi bộ Hồ Tràm đã xây dựng hoàn thiện, thu hút người dân đến tham quan, chụp hình dù chưa chính thức đưa vào hoạt động. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương rất tốt.

Cụ thể, công trình cầu Ngắm sao - The Hamptons Pier do công ty TNHH khai thác thủy hải sản thương mại Biển Sáng đầu tư xây dựng. Cầu vươn ra biển với tổng chiều dài 301 m với nhiều hạng mục như lan can bảo vệ, điểm dừng chân ngắm biển được xây dựng khang trang, hiện đại, quy mô. Thời gian thi công từ tháng 12-2020 đến tháng 3-2022. Tháng 5-2022, Cầu Ngắm biển cũng đã được Sở GTVT tổ chức kiểm tra chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, phần đường dẫn vào Cầu Ngắm sao (kết nối từ đường ven biển Tỉnh lộ ĐT 994 vào, nằm giữa ranh hai dự án KDL Biển Sáng Hồ Tràm - Bến Thành Hồ Tràm) dài 270 m cũng do công ty Biển Sáng đầu tư đã xây dựng hoàn thiện. Tháng 7-2022, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Xuyên Mộc đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu.

Dự án phố đi bộ Hồ Tràm được đầu tư bằng ngân sách huyện Xuyên Mộc. Dự án khởi công xây dựng tháng 11-2021 đến tháng cơ bản hoàn thành. Phố đi bộ từ ngã tư Hồ Tràm hướng ra biển, có chiều dài hơn 241 m, lát đá hoa cương chống trơn trượt. Cuối đường bố trí sân ngắm biển rộng 305 m có bố trí ghế ngồi, tam cấp đá hoa cương cho người dân, du khách.

Công trình Cầu Ngắm sao và đường dẫn sau khi hoàn thiện đều được doanh nghiệp bàn giao cho huyện tạo thành điểm đến công cộng, mở cửa đón khách hoàn toàn miễn phí.

UBND huyện Xuyên Mộc cho hay, đến nay cả hai công trình vẫn chưa chính thức được đưa vào hoạt động và đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện cho phương án quản lý.

Bởi điểm đến này, trong đó có cầu Ngắm sao nếu đi vào hoạt động sẽ có nhiều tình huống phát sinh về ANTT đi kèm đó là việc đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, chưa kể đến việc duy tu, bảo dưỡng nên cần có một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, xuyên suốt.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc vận hành khai thác công trình chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện về biện pháp an toàn, ANTT. Hiện huyện đang tổ chức lập phương án đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để quản lý, khai thác Cầu Ngắm sao.

Trước mắt, cầu vẫn do công ty Biển Sáng tạm quản lý để bảo vệ tài sản và dọn dẹp vệ sinh trong thời gian huyện tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu quản lý, khai thác theo luật định.

Về phố đi bộ Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc cũng đã tạm giao cho Ban quản lý các KDL huyện tiếp quản và vận hành để giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường, bảo quản và vận hành, chiếu sáng để người dân và du khách tham gia đi bộ và ngắm biển. Các hoạt động đều không thu phí, kinh phí hoạt động được trích từ ngân sách huyện…

