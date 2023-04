Đầu tư đường sắt tốc độ cao chủ yếu dựa vào ngân sách

22/04/2023 18:26

(PLO)- Ngày 22-4, Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam-Long An (VWS-LA) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng PCCC tại chỗ của Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), thuộc Công ty VWS-LA.