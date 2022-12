Đây có thể là nguyên nhân khiến bạn luôn chán nản và mệt mỏi

(PLO)- Thiếu sắt và vitamin B12 có thể kích hoạt cảm xúc ảm đạm, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Theo The Times of India, vitamin B12 và sắt là hai dưỡng chất chính tạo nên sự phát triển và hoạt động của máu trong cơ thể. Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh phát sinh do thiếu máu.

Vitamin B12, còn được gọi là cobalamin, là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, hình thành các tế bào hồng cầu và DNA.

Mặt khác, sắt là một thành phần quan trọng khác trong huyết sắc tố mang oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì mức độ của chúng để tránh bệnh tật.

Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu như thế nào?

Thiếu sắt là loại thiếu chất dinh dưỡng phổ biến nhất. Sự thiếu hụt của nó có thể gây thiếu máu, do mất máu quá nhiều hoặc thiếu sắt trong máu.

Nó cũng dẫn đến tình trạng mệt mỏi liên tục, cản trở cơ thể thực hiện các hoạt động thể chất. Nó là kết quả của việc cơ thể không có đủ chất sắt.

Để cơ thể sản xuất huyết sắc tố, thành phần vận chuyển oxy của tế bào hồng cầu, cần có đủ lượng sắt (RBCs).

Mối liên hệ giữa trầm cảm và thiếu khoáng chất

Các nghiên cứu cho thấy, thiếu máu do thiếu sắt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở một người.

Lượng serotonin thấp, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng và chất ổn định tâm trạng, có thể do thiếu sắt.

Suy giảm nhận thức, buồn bã, khó thở, hạ huyết áp, yếu cơ, mệt mỏi về tinh thần và thể chất là một số dấu hiệu và triệu chứng thiếu vitamin B12 điển hình nhất.

Thiếu sắt gây lo lắng và sương mù não

Chuyên gia dinh dưỡng Vikas Chawla, người sáng lập và giám đốc Vedas Cure, cho biết: “Vì sắt cần thiết cho các chức năng của não có thể ảnh hưởng đến các hành vi tâm lý, nên lượng sắt thấp có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe tâm thần, bao gồm lo lắng và trầm cảm. Lo lắng là một trong những triệu chứng của bệnh thiếu máu. Thiếu máu khiến cơ thể chịu nhiều căng thẳng và kết quả là não thường xuyên nhận được tín hiệu trở nên lo lắng và mơ hồ hơn”.

​Các lựa chọn ăn kiêng để tăng lượng khoáng chất cho cơ thể

Chuyên gia dinh dưỡng Vikas Chawla gợi ý các loại thảo mộc hoặc chế độ ăn kiêng là phương pháp thuận tiện nhất để lấy lại mức độ dinh dưỡng.

Sắt và vitamin B12 có nhiều trong các loại rau lá xanh, các loại hạt, ngũ cốc… giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt.

Cá, thịt đỏ, gan hoặc trứng là nguồn giàu vitamin cùng với các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa, pho mát và sữa chua.

Bên cạnh đó, tiêu thụ các loại đậu, đậu Hà Lan, rau lá xanh hoặc ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch để đảm bảo rằng bạn có đủ chất sắt trong chế độ ăn uống của mình. Đây là những nguồn sắt non-heme tuyệt vời có nguồn gốc từ thực vật, theo The Times of India.

Phẩm màu thực phẩm có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng? (PLO)- Mặc dù chúng làm cho thức ăn trông hấp dẫn, nhưng phẩm màu và thuốc nhuộm thực phẩm là mối nguy hại cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ em.

NHẬT LINH