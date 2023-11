Đây là loại thực phẩm giàu kali tốt nhất bạn có thể ăn

Dưới đây là một số thực phẩm giàu kali mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, theo Eat This, Not That.

Cà chua khô

Cà chua khô có hàm lượng kali trong 1/2 cốc là 925 miligam. Ảnh: Shutterstock.

Cà chua khô có hàm lượng kali trong 1/2 cốc là 925 miligam và nó cung cấp gần 20% giá trị hàng ngày. Ngoài ra, nó còn chứa hơn 3 gam protein và chất xơ.

Bí đỏ

Trong một cốc bí đỏ có hàm lượng kali tới 896 miligam và đáp ứng 19% nhu cầu hàng ngày của bạn.

Nó cũng có một lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin A và C cũng như chất xơ, khiến nó trở thành một loại rau siêu tốt cho sức khỏe cho các món ăn.

Khoai tây

Kali trên mỗi củ khoai tây cỡ vừa là 888 miligam và đáp ứng gần 19% giá trị kali hàng ngày cho cơ thể.

Rau chân vịt

Trong mỗi cốc rau chân vịt nấu chín có hàm lượng kali là 839 miligam (17,9% DV). Nó là siêu thực phẩm vì chứa nhiều chất xơ, sắt, vitamin A, C, K và canxi.

Mơ khô

Trong ½ cốc mơ khô kali chiếm 755 miligam và cung cấp cho bạn 16% giá trị kali hàng ngày cũng như gần 5 gam chất xơ, có thể giúp bạn no lâu.

Đậu lăng

Kali trong mỗi cốc đậu nấu chín là 731 miligam và cung cấp 15% giá trị hàng ngày của bạn.

Kali trong mỗi quả bơ là 690 miligam. Ảnh: Shutterstock.

Trái bơ

Kali trong mỗi quả bơ là 690 miligam và bạn sẽ nhận được gần 15% giá trị kali hàng ngày, cộng thêm 10 gam chất xơ và nhiều chất béo lành mạnh.

Trái Mận

Kali trong 1/2 cốc là 635 miligam (13,5% DV). Ngoài ra, mận khô được biết đến như một phương thuốc tự nhiên chữa táo bón. Nó cũng chứa chất xơ, vitamin A, choline và các hợp chất thực vật như carotene, lutein và zeaxanthin có đặc tính chống oxy hóa.

Đậu đỏ

Trong ½ cốc đậu đỏ có hàm lượng kali là 607 miligam (12,9% DV) và nó cũng có khoảng 6 gam protein và 5 gam chất xơ trong mỗi khẩu phần.

Bí đao

Kali trên 1 cốc bí đao nấu chín là 582 miligam (12,4% DV) và các chất dinh dưỡng như chất xơ, sắt, magie, selen, vitamin A và C cũng như các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như carotene.

Khoai lang

Ảnh: Shutterstock.

Kali trên mỗi củ khoai tây cỡ vừa là 542 miligam (11,5% DV) và còn cung cấp cho bạn chất xơ, protein cũng như chất chống oxy hóa.

Đậu trắng

Kali trên 1/2 cốc nấu chín là 500 miligam (10,6% DV) và nó còn giàu chất dinh dưỡng, chứa hàm lượng cao các chất như chất xơ và protein, đồng thời nhiều loại đậu cũng được coi là có hàm lượng kali cao.

Nước cam

Kali trên 1 cốc là 458 miligam (9,7% DV) và nó giàu vitamin C giúp phòng cảm lạnh hoặc ốm.

Quả chuối

Kali trong mỗi quả chuối cỡ trung bình là 422 miligam và cung cấp khoảng 9% DV nhu cầu hàng ngày cho cơ thể.

Kali trong mỗi quả chuối cỡ trung bình là 422 miligam. Ảnh: Shutterstock.

Sữa chua

Kali mỗi thùng 6 ounce là 398 miligam (8,5% DV) và nó còn cung cấp hàm lượng canxi, protein hoặc men vi sinh.

Sữa

Sữa bò có nhiều protein và canxi, là những chất dinh dưỡng cần thiết để cơ bắp khỏe mạnh hơn.Cùng với protein và canxi, sữa cũng rất giàu kali với gần 8% giá trị hàng ngày của bạn trong mỗi cốc.

Ức gà

Một khẩu phần 3 ounce cung cấp khoảng 8% giá trị hàng ngày của bạn, nhưng nếu bạn ăn cả một bên ức gà, bạn sẽ hấp thụ 806 miligam kali, hoặc 17% giá trị hàng ngày.

Cá hồi

Cá hồi là một siêu thực phẩm chứa đầy protein, chất béo lành mạnh (axit béo omega-3) và vitamin B, đồng thời nó cũng chứa một lượng kali kha khá (6,6% giá trị hàng ngày của bạn) trên mỗi miếng thịt thăn.

PHƯƠNG LÊ (Theo Eat This, Not That)