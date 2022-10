Đây là lý do khiến xe ô tô chạy điện an toàn hơn bạn nghĩ

(PLO)- Dưới đây là những lý do mà xe ô tô chạy điện thực sự rất an toàn so với suy nghĩ của nhiều người.

Xe điện ít cháy nổ hơn Theo một số báo cáo của các nước đang sử dụng xe điện nhiều trên thế giới cứ 10.000 xe thì có một xe bị cháy, tức 0,01%. Bên cạnh đó, một số chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng EV thực sự ít có khả năng bùng phát cháy hơn so với xe chạy bằng ICE thuần túy. Theo Báo cáo tác động của Tesla, những chiếc xe EV của hãng này ít có khả năng bắt lửa hơn xe ICE gần 11 lần. Sử dụng dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (Mỹ) , một báo cáo của AutoinsuranceEZ xác nhận rằng rủi ro hỏa hoạn đối với xe điện thấp hơn nhiều so với rủi ro đối với xe ICE. Nghiên cứu này ghi nhận 25,1 đám cháy trên 100.000 xe trong cuộc nghiên cứu này, trong khi các đám cháy ICE chiếm 1.529 trên 100.000 xe. Đặc biệt, xe hybrid có nguy cơ cháy cao hơn gấp đôi so với xe ICE, với 3.474 vụ cháy cho 100.000 xe. Bảo vệ va chạm vượt trội Các nền tảng xây dựng EV chuyên dụng không phải có nguồn gốc từ các mẫu cơ sở ICE, sử dụng kiến ​​trúc rất khác so với các phương tiện ICE. Kiến ​​trúc phương tiện xe chạy điện này là nền tảng ván trượt và nó đặt pin thấp vào khung gầm của xe. Bộ pin mảnh này lấp đầy khoảng trống giữa các trục. Nhờ đặc điểm thiết kế này, pin được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực của hầu hết các vụ va chạm chỉ đơn giản là vì chúng được đặt cách xa lực tác động. Bên cạnh đó, các bộ pin nằm trong vỏ có độ bền cao, điều này cũng góp phần tăng thêm độ cứng và giúp duy trì tính an toàn khi xe bị va chạm. Cũng chính vì vậy mà những chiếc xe chạy điện khi thử nghiệm va chạm của IIHS, đã giành được giải thưởng IIHS Top Safety Pick + vào năm 2021. Cải thiện xử lý Một lợi thế khác của EV là được tạo ra bởi một nền tảng ván trượt và nó đặt khối lượng lớn nhất với bộ pin rất thấp. Điều này làm giảm trọng tâm của xe và được phân bổ trọng lượng tối ưu 50/50 giữa cầu trước và cầu sau. Trong các xe EV hai động cơ, thực tế là cả cầu trước và cầu sau đều truyền lực tới đường băng, mặc định sẽ tạo ra lực kéo dẫn động tất cả các bánh mà không cần đến các thiết bị truyền lực nặng như trục truyền động và hộp số, giúp tăng cường sự ổn định khi lái xe. Kết hợp với trọng tâm thấp, điều này có nghĩa là những chiếc xe điện chuyên dụng thường có rất nhiều độ bám đường và một khả năng để lướt qua các góc cua, ngay cả trên những chiếc lốp tương đối khiêm tốn. Vấn đề trọng lượng Bộ pin xe điện rất nặng, nên sẽ ảnh hưởng đến phạm vi và hiệu suất của EV. Tuy nhiên, xe có trọng lượng nặng nó mang lại lợi thế trong các vụ va chạm giữa các phương tiện có kích thước tương tự nhưng khác công suất. Nếu chúng ta đơn giản hóa các phép tính và giả định rằng xe EV và xe ICE có xếp hạng và thiết bị an toàn khi va chạm giống hệt nhau, thì chiếc EV nặng hơn sẽ luôn đứng đầu khi va chạm so với xe ICE nhẹ hơn. Các quy luật vật lý chiếc xe nặng hơn sẽ chịu lực gia tốc thấp hơn khi va chạm so với chiếc xe nhẹ hơn và khi đó hành khách ngồi trong xe chạy điện an toàn hơn.