Top 10 mẫu SUV giá rẻ có tính năng an toàn tốt nhất

(PLO)- Sự an toàn phải là điều quan trọng đối với người mua xe gia đình, đây là 10 chiếc này nổi bật về an toàn nhất mà bạn có thể mua, theo Hotcars.

Mazda CX-30

CX-30 là chiếc SUV nhỏ gọn nhất của Mazda với giá 22.500 USD (tương đương 560 triệu đồng).

Chiếc xe được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn như đèn pha LED, lối vào không cần chìa khóa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8,8 inch là trang bị tiêu chuẩn.

Hyundai Santa Fe

Chiếc xe này có giá bắt đầu từ 28.200 USD (tương đương 700 triệu), Santa Fe là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua ưu tiên sự an toàn.

Chiếc xe đạt tiêu chuẩn An toàn hàng đầu của IIHS + 2022. Nó có gần như tất cả các tính năng an toàn mà bạn có thể mong muốn, như một phụ kiện tiêu chuẩn.

Từ phanh khẩn cấp tự động về phía trước để phát hiện người đi bộ và giám sát điểm mù.

Xe còn có bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2,5 lít, công suất 191 mã lực.

Nissan Murano

Chiếc xe này có giá là 33.310 USD (tương đương hơn 800 triệu đồng). Xe được đánh giá có tính năng lựa chọn an toàn hàng đầu IIHS 2022.

Nissan Murano bao gồm sáu tính năng an toàn kỹ thuật tiên tiến, như phanh khẩn cấp tự động, tính năng phát hiện người đi bộ, giảm nguy cơ va chạm phía trước.

Chiếc xe còn có giám sát con đường phía trước và gửi cảnh báo cho người lái xe để giảm tốc độ. Nếu lái xe không điều chỉnh, xe sẽ tự động sử dụng phanh để giảm thiểu va chạm.

Subaru Ascent

Subaru Ascent với giá niêm yết 33.895 USD (tương đương 840 triệu đồng) và đủ chỗ cho 8 hành khách, là một tuyệt vời mà hiếm mẫu SUV giá rẻ nào có được.

Ascent có khoảng sáng gầm xe khá ổn 8,7 inch và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng X-Mode đảm bảo chiếc xe duy trì độ bám đường tối ưu.

Ngoài ra, xe còn có kiểm soát đổ đèo, công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight đây được coi như một phụ kiện tiêu chuẩn.

Hệ thống thông minh quét con đường phía trước, hoạt động như một cặp mắt bổ sung và có thể tự động phanh để tránh va chạm.

Ford Explorer

Explorer là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thực hiện việc kéo một cách an toàn, nó có giá 35.510 USD (tương đương hơn 880 triệu đồng).

Xe được trang bị giám sát cả công suất đầu ra của động cơ và độ ổn định của tải được kéo. Nếu phát hiện sự bất ổn, hệ thống sẽ tự động áp dụng phanh để lấy lại quyền kiểm soát.

Xe có thể kéo với trọng lượng ấn tượng 5.600 lbs (một cách 2.537 kg) một cách mượt mà.

Explorer được trang bị động cơ tăng áp 2,3 lít mạnh 300 mã lực, 4 xi-lanh. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, người lái có thể tùy ý sử dụng mô-men xoắn 310 lb-ft.

Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer có giá 22.100 USD (tương đương 550 triệu đồng). Chiếc SUV nhỏ gọn này có sẵn một loạt các tùy chọn kiểu dáng và tùy chỉnh.

Chiếc xe có tất cả các hàng ghế đều có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp bạn có thể chở những món đồ dài tới 8,5 feet (2,6 m).

Trailblazer đã được trao giải Top Safety Pick + từ IIHS về độ an toàn. Độ an toàn của xe là tiêu chuẩn và bao gồm một số công nghệ an toàn tuyệt vời.

Kia Sportage

Chiếc xe này có giá 27.750 USD (tương đương 690 triệu đồng), nó được trang bị tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Đèn pha LED, màn hình thông tin giải trí 8,0 inch và cảm biến đỗ xe đều là một phần của trang trí cơ sở này.

Sportage có sẵn với một số hệ thống an toàn chủ động và bị động, nhiều hệ thống đã được bao gồm trong giá bán. Đặc biệt, xe có chế độ bảo hành 7 năm tuyệt vời.

Hyundai Kona

Hyundai Kona nhỏ gọn, là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất, giá khởi điểm chỉ từ 21.990 USD (tương đương hơn 540 triệu đồng)

Nếu bạn muốn có một góc cạnh thể thao, thì Kona "N Line" có thể mua với giá 27.700 USD (tương đương 690 triệu đồng). Chiếc xe này có mức độ trang trí kết hợp bánh xe hợp kim 18 inch và động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1,6 lít 195 mã lực.

Kona đã được NHTSA đánh giá an toàn 5 sao. Xe được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn để hỗ trợ lái an toàn.

Nissan Rogue Sport

Nissan Rogue Sport có giá khởi điểm 24.960 USD (tương đương hơn 600 triệu đồng).

Đây là một chiếc chiếc xe khiến đối thủ phải ghen tỵ từ ngoại hình thể thao đến khu vực chở hàng linh hoạt và hệ dẫn động bốn bánh tùy chọn rất tiện dụng.

Xe cũng được trang bị tất cả các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, ngăn ngừa va chạm, đồng thời cũng giảm thiệt hại khi đỗ xe...

Ford Escape

Ford Escape 2022, là một chiếc xe rất hấp dẫn cho người mua gia đình với giá 27.185 USD (tương đương hơn 670 triệu đồng).

Ở phía trước, chiếc xe có lưới tản nhiệt kiểu Aston-esque mạnh mẽ và thể thao. Động cơ EcoBoost 1,5 lít tiết kiệm nhiên liệu tốt, với 28 mpg trong thành phố và 34 trên đường cao tốc (tương đương 8,3 lít và 6,9 lít).

Escape cũng vượt trội về vấn đề an toàn, đã được NHTSA đánh giá va chạm 5 sao.

PHƯƠNG LÊ