Để định vị thương hiệu du lịch sông nước TP.HCM

(PLO)- Du lịch đường sông được xác định là sản phẩm có tiềm năng, trở thành nét đặc thù của TP.HCM.

Phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 vào ngày 4-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nhấn mạnh: Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, xây dựng sản phẩm, sự kiện đặc trưng.

Từ đó, đẩy mạnh khai thác các giá trị kinh tế, du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn TP. Đặc biệt, hướng đến định vị thương hiệu một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa.

Hiện sản phẩm du lịch sông nước Sài Gòn chủ yếu là các chương trình du ngoạn sông và ẩm thực, còn thiếu sắc màu lễ hội cũng như những đặc trưng nổi bật của văn hoá sông nước Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng.

Các doanh nghiệp du lịch khai thác tour du ngoạn sông Sài Gòn là một trong những sản phẩm phục vụ khách quốc tế và trong nước.

Công ty lữ hành Vietluxtour cho biết, sản phẩm tour chính là các tuyến tham quan sông Sài Gòn bằng du thuyền. Mỗi tháng công ty triển khai được khoảng 3-4 đoàn khách, tuỳ thời điểm.

So với năm 2019, lượng du khách hiện vẫn chưa thể so sánh nhưng so với thời điểm mở cửa sau dịch thì lượng khách nước ngoài đến TP nói chung và khách tham gia tour du ngoạn sông Sài Gòn nói riêng hiện có xu hướng tăng khá tốt.

Muốn thành công và tạo nên thương hiệu du lịch sông nước Sài Gòn – TP.HCM, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông-marketing Công ty Du lịch TSTtourist cho rằng: “Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, trong đó có sự tham gia của nhiều ngành.

TP nên gắn đầu tư với cải tạo, quy hoạch và phát triển các bến du thuyền, cầu tàu, các dịch vụ liên hoàn trên bến gắn kết các dịch vụ, tiện ích thành một chỉnh thể. Từ đó vừa mang lại giá trị kinh tế chung, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng cùng thực hiện để phát triển du lịch theo hướng bền vững.”

Nói thêm về lễ hội sông nước, ông Mẫn đánh giá lễ hội sông nước là hướng tiếp cận mang giá trị văn hóa, khai thác được ưu thế tự nhiên và giá trị lịch sử của những dòng sông, con kênh (kể cả kênh tự nhiên, kênh đào).

Đây là nguyên liệu để tạo nên những sản phẩm thú vị, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thủy bộ kết hợp để đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP.

"Chính du lịch sẽ góp phần trong việc thay đổi hiện trạng, hồi sinh những dòng sông, con kênh đang bị ô nhiễm thành những sản phẩm du lịch thú vị, mang nét đặc trưng, hiếm có đã từng góp phần làm nên cảng thị giao thương quốc tế phồn vinh được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông” – ông Mẫn nói.

THU TRINH