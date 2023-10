Mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong đã có báo cáo về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại báo cáo này, đa số cử tri quan tâm đến các vấn đề liên quan chuyển đổi vị trí công tác; công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và những kết quả đạt được… Đáng chú ý, cử tri đã đề cập nhiều đến việc thực hiện xác minh tài sản của cán bộ.

Theo đó, cử tri đề nghị nên xác minh tài sản của tất cả cán bộ, công chức, viên chức chứ không bốc thăm ngẫu nhiên. Việc này nhằm đảm bảo sự trung thực, tạo được lòng tin cho người dân về tính gương mẫu của đảng viên.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, hoàn thiện chính sách

Trả lời kiến nghị này, TTCP cho hay Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định cụ thể nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn góp phần kiểm soát, quản lý dòng tiền và nguồn thu nhập của cán bộ, công chức.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định 390/2022 Phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Đặc biệt hiện nay, TTCP đang triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước.

Đây là cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng trong công tác PCTN, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 56/2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Hằng năm, TTCP xây dựng định hướng xác minh tài sản, thu nhập trình Thủ tướng phê duyệt; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm và tổ chức thực hiện. Việc thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định 130/2020.

Hiện nay, TTCP đã tổng hợp kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó có việc tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính theo Nghị định 130/2020.

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (dự kiến sẽ triển khai trong quý IV-2023). Đồng thời, TTCP tiếp thu kiến nghị của cử tri để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện pháp luật về PCTN.

Kê khai không trung thực, 54 cán bộ bị xử lý

Mới đây, Chính phủ đã có báo cáo về công tác PCTN năm 2023. Theo báo cáo, đến cuối năm 2022 có 60.458 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu; 545.535 người đã kê khai tài sản thu nhập hằng năm; 44.015 người đã kê khai tài sản thu nhập bổ sung; 161.928 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Kết quả xác minh, từ tháng 2-2022 đến tháng 4-2023, có 13.093 người kê khai tài sản thì có 2.664 người có sai sót về kê khai như khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn…

Đáng chú ý, có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Các hình thức kỷ luật là xóa tên khỏi danh sách ứng cử; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật bằng hình thức cách chức…

Vẫn theo báo cáo, năm 2023 có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (tăng hơn 105% so với năm 2022). Cụ thể, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Có 28 người bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó ba khiển trách, 12 cảnh cáo, 13 cách chức.

Mới đây nhất, hôm 2-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Lý do, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định.

TTCP cho hay trong chín tháng năm 2023, toàn ngành đã phát hiện 82 vụ việc, xử lý 117 người liên quan tham nhũng. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện, xử lý 10 vụ/22 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 39 vụ/54 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 33 vụ, 41 người liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra, có 33 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và đã xử lý kỷ luật 25 người.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với cải cách tiền lương (PLO)- Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến 2030 nêu rõ cần đổi mới chính sách tiền lương nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập hợp lý, yên tâm công tác.

N.THẢO