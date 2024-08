Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil 27/08/2024 17:45

(PLO)- CQĐT Bộ Công an xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD để tạo điều kiện cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và 14 bị can khác.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, tội đưa hối lộ, tội nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: BCA

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8-2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, bị can Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty, được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng.

Theo đó, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…

CQĐT xác định thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỉ đồng.

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỉ đồng.

Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỉ đồng cho nhiều cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Vào tháng 6-2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương.

Do mối quan hệ từ trước nên bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Được sự nhờ vả của bà Hạnh, Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Đông có nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức, thành phần hồ sơ.

Sau khi được cấp lại giấy phép, tháng 12-2021, bà Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công thương gặp cựu Thứ trưởng để đưa tiền cảm ơn. Tại phòng làm việc của ông Đỗ Thắng Hải, bà Hạnh đưa túi đựng quà có chứa 50.000 USD.

Ngoài ra, bà Hạnh còn đưa 250.000 USD cho Trần Duy Đông, đưa cho Hoàng Anh Tuấn 265.000 USD. Ông Đông chiếm hưởng 120.000 USD, ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD.

Các bị can này nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và mong nhận được khoan hồng của pháp luật.