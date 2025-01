Đề nghị truy tố kẻ dùng súng bắn 4 phát vào đối thủ để giải quyết mâu thuẫn 02/01/2025 10:39

(PLO)- Bị can đã sử dụng vũ khí quân dụng bắn 4 phát vào đối thủ nhưng may mắn không trúng, sau đó đến công an đầu thú.