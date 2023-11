Đề xuất thí điểm quản lý tốc độ không quá 30 km/h trong nội thị TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM về chủ trương ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý tốc độ đối với người điều khiển phương tiện trong khu vực nội thị TP. Trong đó, đề xuất quản lý tốc độ không quá 30 km/h đối với khu vực nội thị.

Đề xuất này do Ban An toàn giao thông TP.HCM đưa ra nhằm giới hạn tốc độ không quá 50 km/h trong khu vực đô thị, không quá 30 km/h ở những nơi có đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, Sở GTVT cho rằng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT có quy định về tốc độ tối đa cho phép. Cụ thể, không nên quy định tốc độ tối đa cho phép nhỏ hơn 40 km/h và lớn hơn 120 km/h.

Vì vậy, đề xuất nêu trên là chưa phù hợp với quy định tại QCVN 41:2019/BGTVT và Thông tư số 31/2019 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, sở này cũng cho rằng UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 760 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP.

Trong đó, TP nêu nhiệm vụ, giải pháp nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, trên các tuyến đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho học sinh, đặc biệt là khu vực trước cổng trường học.

Do đó, việc thí điểm giải pháp quản lý tốc độ tại một số khu vực trường học trong khu vực nội đô (không thực hiện đại trà) là có cơ sở xem xét.

Vì vậy, Sở GTVT đề nghị UBND TP xem xét chấp thuận đề xuất của Ban An toàn giao thông TP. Đồng thời, kiến nghị UBND TP giao Ban An toàn giao thông TP phối hợp Công an TP, Sở GTVT TP và các đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý tốc độ đối với người tham gia giao thông trong khu vực nội đô TP.

