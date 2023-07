Đề xuất Việt Nam miễn thị thực du lịch cho tất cả các nước EU

Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (VN) - EuroCham vừa gửi thư đến Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ, ngành đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Thị trường 500 triệu dân

Với đề xuất này, Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit cho rằng việc miễn thị thực mở rộng sẽ mang lại một lượng lớn khách từ thị trường EU với hơn 500 triệu dân. Đồng thời, việc gỡ bỏ rào cản cho khách quốc tế, những người có nhu cầu chi tiêu cao khi đến thăm VN sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho ngành du lịch nước nhà sau những năm khó khăn vừa qua.

Bên cạnh đó, EuroCham là đối tác của chín hiệp hội DN trực thuộc, hiện có 1.300 thành viên đang sử dụng 150.000 lao động tại VN. EuroCham là một trong những hiệp hội DN nước ngoài lớn nhất tại VN, sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế VN và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho tăng trưởng.

Người đứng đầu EuroCham đánh giá với số lượng du khách lớn, thời gian lưu trú kéo dài, sức mua đáng kể khiến nhóm khách du lịch châu Âu thực sự rất tiềm năng.

“Khách du lịch châu Âu có xu hướng ở lại lâu hơn, thường từ hai tuần trở lên. Khoảng thời gian này cho phép họ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và khám phá thêm về các triển vọng kinh doanh trong thời gian đó” - ông Gabor Fluit nhấn mạnh.

Phía EuroCham đánh giá cao những nỗ lực gần đây của VN nhằm đơn giản hóa hệ thống thị thực. Trong đó gồm gia hạn hiệu lực thị thực điện tử lên tới 90 ngày, cho phép xuất nhập cảnh nhiều lần kể từ ngày 15-8 tới, kéo dài thời hạn tạm trú lên 45 ngày cho công dân các nước được VN miễn thị thực.

EuroCham cũng cho rằng cần có thêm các biện pháp để tận dụng hết tiềm năng to lớn của mối quan hệ kinh tế EU - VN và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hiện nay, danh sách miễn thị thực chỉ gồm bảy nước thành viên của Liên minh châu Âu (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan). Từ đó, EuroCham đánh giá với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư, đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực đối với 27 quốc gia là thành viên của EU.

Ngành du lịch và hàng không: Sẽ nhộn nhịp

Trước đề xuất của EuroCham, nhiều DN du lịch và các hãng hàng không kỳ vọng nếu được chấp nhận sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, chuyên khai thác các tour khám phá mạo hiểm hút khách quốc tế tại hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, đánh giá tiềm năng thị trường châu Âu rất lớn nếu kiến nghị miễn thị thực cho 27 quốc gia EU được chấp thuận. Tuy nhiên, để tiếp cận dòng khách quốc tế này, ngoài chính sách visa thông thoáng còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, tiếp thị, bán hàng…

Ông Á cho rằng chính sách visa chỉ chiếm 10% ưu thế trong cấu thành của việc thu hút khách quốc tế đến VN. 90% còn lại từ chất lượng sản phẩm du lịch, cách thức tiếp cận/tư vấn khách hàng, cách thức bán sản phẩm và thanh toán.

“Thay vì bán tour qua đại lý, chúng tôi bán trực tiếp đến du khách. Cách làm này đòi hỏi sản phẩm du lịch phải đặc sắc, cách tiếp cận khách phải chuyên nghiệp. Chi phí khá cao nhưng không “ký gửi” qua đại lý như lâu nay các đơn vị vẫn duy trì” - ông Á cho biết.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Group Nguyễn Quốc Kỳ cho biết cộng đồng EU đã đề xuất mở rộng thành viên được miễn thị thực du lịch nhiều lần. Mong rằng lần này VN không bỏ lỡ để tiếp nhận khách tiềm năng từ EU.

Ông Kỳ phân tích việc mở rộng thành viên EU được miễn thị thực, lượng khách hai chiều EU - VN sẽ tăng nhanh. “Không chỉ ngành du lịch mà ngành hàng không cũng kỳ vọng đề xuất này sớm được công nhận, tạo cơ hội giao thương, hợp tác rộng lớn, cởi mở hơn” - ông Kỳ nói.

Ông Kỳ đánh giá khách EU thường có kế hoạch du lịch từ sớm, mức chi tiêu cao, từ đó các đơn vị du lịch dễ làm tour để cân bằng khách du lịch trong năm. Bên cạnh đó, hạ tầng dịch vụ, lưu trú tại VN hiện có sẵn, từng đáp ứng 18 triệu khách quốc tế khi chưa bùng phát đại dịch.

Vì thế, theo ông Kỳ, nếu chính sách này được thông qua, lượng khách quốc tế đến VN sẽ đạt 10 triệu lượt, thay vì mục tiêu 8 triệu lượt trong năm 2023.

Đồng quan điểm, ông Phan Đình Tuệ, thành viên HĐQT Bamboo Airways, cho hay đề xuất được thông qua sẽ khích lệ người dân EU đến VN nhiều hơn. Ngành du lịch sẽ tăng thêm nguồn thu từ việc chi tiêu cho mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng. Cùng với đó, các DN EU sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu cơ hội đầu tư, góp thêm khách vào hàng không nội địa.

Giám đốc Ban Tiếp thị và truyền thông Vietravel Airlines Nguyễn Vũ Hoàng dự báo việc mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch của VN với các nước thành viên EU sẽ thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng khách đến từ châu Âu hơn. Dù hiện nay Vietravel Airlines chưa khai thác đường bay đến châu Âu, tuy nhiên Vietravel Airlines sẽ tận dụng mạng lưới bay đa dạng của mình để phục vụ nhu cầu của khách hàng từ EU.

“Hãng sẽ kết hợp với các đối tác trong và ngoài nước để thiết kế các gói du lịch hấp dẫn và phù hợp với sở thích của khách hàng từ EU. Đồng thời cũng sẽ tăng cường xúc tiến và quảng bá hình ảnh VN là điểm đến an toàn, thân thiện và đa dạng văn hóa cho khách hàng từ EU” - ông Hoàng nói.•

Các bộ, ngành đang tiếp nhận và xem xét

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2019 VN đón gần 2 triệu lượt khách du lịch đến từ EU, chiếm 11% tổng số khách quốc tế, tăng 6,1% so với năm 2018. Tuy nhiên, năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch, khách du lịch từ EU giảm sâu, chỉ đạt khoảng 16.000 lượt người, giảm 97,6% so với năm 2019.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đánh giá EU là thị trường đầy tiềm năng đối với du lịch VN, EuroCham đã nhiều lần đưa ra đề xuất chính sách miễn thị thực cho khách châu Âu. Tuy nhiên, đây là vấn đề ngoại giao nên đang được các bộ, ngành tiếp nhận và xem xét.