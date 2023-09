Đêm khuya đột nhập tiệm tạp hóa trộm két sắt

(PLO)- Canh lúc đêm tối, Ngô Minh Trí đột nhập vào tiệm tạp hóa, lấy trộm két sắt bên trong có cất giữ 1 số vòng vàng và tiền mặt rồi tẩu thoát nhưng bị công an bắt giữ.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tân An (Long An) đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Minh Trí (36 tuổi, ngụ ở TP Tân An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trí là nghi can đã đột nhập vào tiệm tạp hóa của một người dân lấy trộm két sắt bên trong có cất giữ 1 số vòng vàng và tiền mặt.

Trước đó, ngày 3-9, lợi dụng lúc đêm khuya, Ngô Minh Trí đã cắt khóa cửa đột nhập vào một tiệm tạp hóa không người trông coi ở phường 7, TP Tân An để trộm tài sản.

Khi đột nhập được vào tiệm, Trí tìm kiếm tài sản để trộm, khi nhìn thấy một két sắt để ở góc tường nên lấy rồi tẩu thoát. Bên trong két sắt có 2 lắc vàng, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 7,5 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi phát hiện két sắt bị mất, chủ tiệm tạp hoá đã trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Tân An đã xác định được nghi phạm là Ngô Minh Trí. Tại cơ quan công an, Trí đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên.

