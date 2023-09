Trộm xe máy liên tỉnh đang đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

(PLO)- Hai nam thanh niên trộm xe máy liên tỉnh đang trên đường đi tiêu thụ ở TP.HCM, thì bị lực lượng công an tỉnh Long An bắt giữ.

Chiều tối ngày 5-9, Công An xã Phước Lợi, huyện Bến Lức ( Long An) cho biết vừa triệt phá thành công vụ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh. Công an bắt giữ hai người, thu giữ tang vật liên quan.

Trước đó vào lúc 14 giờ cùng ngày, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức tuần tra trên địa bàn xã đến quán cà phê ở địa bàn ấp 3B, thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện hai thanh niên này mang theo dụng cụ đoản bẻ khóa xe. Đồng thời, 2 chiếc xe máy do 2 nam thanh niên này điều khiển nghi do tài sản trộm cắp mà có, nên tiến hành đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai người này khai nhận vừa trộm 2 xe máy, một chiếc ở Gò Công Tây (Tiền Giang) và một chiếc ở trên Quốc lộ N2 ( chưa xác định được địa bàn).

Qua làm việc, hai người khai tên là Hồ Văn Quynh (27 tuổi) và Trương Thanh Ngương (33 tuổi) cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, Quynh và Ngương còn khai nhận thời gian qua đã thực hiện trộm 13 xe máy ở Tiền Giang và TP.HCM.

Hiện tại Công an xã Phước Lợi đang tiến hành tạm giữ tang vật 2 xe máy để phục vụ điều tra và xác minh chủ sở hữu để trao trả. Trong đó, một xe MX KING 150 mang biển kiểm soát 63B5-517.86 và một xe hiệu SIRIUS, mang biển kiểm soát 83P3-137.92

Hiện vụ việc được Công an huyện Bến Lức đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý.

HUỲNH DU