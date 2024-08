Đi đòi nợ, chủ nợ bị con trai con nợ đâm tử vong 28/08/2024 16:52

Chiều ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, vào chiều ngày 25-8, ông PTN tìm đến nhà bà N để đòi số tiền 14 triệu đồng do bà N mượn cách đó 5 tháng nhưng chưa trả. Do chưa thống nhất việc trả tiền nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, con của bà N là Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi) thấy mẹ bị chửi nên chạy xuống nhà bếp lấy 1 con dao chạy ra rượt đuổi đánh ông PTN khiến ông này bỏ chạy.

Bực tức khi bị con trai con nợ đuổi chém, khoảng 5 phút sau ông PTN cầm theo 1 con dao quay lại nhà bà N.

Hiện trường nơi ông N bị con trai con nợ đâm tử vong. Ảnh: CTV

Đến nơi, ông PTN lao vào chém Nhân nhưng Nhân tránh được, thuận tay, Nhân rút con dao trong túi quần đâm 1 nhát vào mạn sườn ông PTN khiến con dao bị gãy. Nhân ném con dao và tiếp tục lao vào đánh nhau với ông PTN rồi cả hai người đều té xuống kênh và lúc này mọi người can ngăn đôi bên. Ông PTN được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến sáng ngày 26-8 thì ông này tử vong.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc