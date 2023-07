Di dời trụ sở, xí nghiệp… ra ngoại ô để tránh ùn tắc giao thông

Ngày 6-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu hội trường Bộ Công an; truyền trực tuyến tới hội trường công an 63 tỉnh, TP và các quận, huyện với trên 35.000 người tham dự.

Nghiêm cấm can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phối hợp thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đạt được nhiều hiệu quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ tốt hơn trong triển khai thực hiện…

Từ đó đã giảm 37% số vụ, 29% số người chết và 44% số người bị thương do tai nạn giao thông so với 10 năm trước. Gần đây, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng được giao nhiệm vụ đã kiên quyết đẩy mạnh kiểm tra pháp luật về giao thông.

“Trong sáu tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý trên dưới 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; tăng cường xử lý phương tiện giao thông vận tải quá khổ, vi phạm tải trọng…” - bà Mai nói và nhấn mạnh đây là những chuyển biến mới, tích cực, góp phần hình thành văn hóa giao thông. Kết quả này không chỉ trực tiếp tác động đến TTATGT mà còn góp phần giảm tội phạm do sử dụng rượu bia.

10 năm, hơn 76.000 người chết do tai nạn

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 10 năm (2013-2022), công an đã lập biên bản, xử lý trên 40 triệu trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền hơn 27.000 tỉ đồng; các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra, xét xử hơn 41.000 vụ án, khởi tố hơn 42.000 bị can.

Từ năm 2012 đến 2022, trên cả nước đã xảy ra 190.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76.439 người, bị thương 165.824 người. Trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 20.000 vụ tai nạn, làm chết 7.000 người, bị thương 16.000 người.