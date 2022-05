Đi đứng bình thường sau 13 năm yếu liệt

Sáng 11-5, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ, cho biết anh NHĐ (33 tuổi, Quảng Nam) đã tự đi đứng sau thời gian điều trị yếu liệt do dị dạng mạch máu tủy tại BV.

Trước đó, BV tiếp nhận anh Đ. trong tình trạng không thể đi đứng, yếu liệt tứ chi, rối loạn cảm giác…

Người nhà cho biết năm 20 tuổi, anh Đ. có biểu hiện đau tay khi đang chạy xe và đột ngột ngã quỵ khi vừa tới nhà. BV địa phương chẩn đoán đột quỵ chưa rõ nguyên nhân.

Đầu tháng 5-2022, do bệnh ngày một nặng nên anh Đ. được đưa tới BV tuyến tỉnh và được chẩn đoán dị dạng mạch máu tủy cổ. BV này giới thiệu anh Đ. nên tới BV Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ điều trị.

Tại đây, anh Đ. được các BS hội chẩn và xác định bị dị dạng mạch máu tủy cổ bẩm sinh rất nặng, phức tạp và nguy cơ cao. Do không thể phẫu thuật hở, các BS phải can thiệp bằng phương pháp nội mạch DSA (hệ thống chụp hình mạch máu mới bằng tia X để thấy rõ các thương tổn và bệnh lý mạch máu trước khi chỉ định can thiệp mạch – PV).

Ca can thiệp tắc mạch cho anh Đ. thành công sau 2 giờ. Hiện tình trạng tay phải co rút, yếu nửa người bên trái đã hết hẳn. Anh Đ. đã tự đi đứng bình thường.

Theo TS-BS Cường, anh Đ. rơi vào trường hợp dị dạng mạch máu tủy cổ bẩm sinh rất phức tạp. Do bệnh tiến triển trong một thời gian dài nên khối dị dạng quá to, chèn ép tủy lành gây yếu liệt tứ chi.

“Hiện nay, kể cả trên thế giới, rất ít BS thực hiện can thiệp đị dạng mạch máu tủy do kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, máy móc hỗ trợ tốt” – TS-BS Cường chia sẻ.