Đi phượt mùa mưa nên dùng đồ phượt gì?

Áo mưa bộ là đồ đi mưa thiết yếu

Hiện nay, áo mưa mặc một lần rất mỏng và dễ rách. Áo mưa cánh dơi thì tiềm ẩn rủi ro gió thổi bay vạt áo hoặc vướng vào bánh xe. Chưa kể khi đi phượt đường xa, áo mưa cánh dơi rất cản gió khiến người lái khó điều khiển.

Áo mưa bộ trở thành đồ đi mưa thiết yếu cho chuyến đi phượt an toàn. Áo mưa bộ thiết kế áo riêng và quần riêng, chống nước tốt hơn nhiều. Áo có cổ áo cao kết hợp mũ fullface sẽ chống nước tốt và quần dài che được hết cả chân và giày. Khi sử dụng áo mưa bộ, người lái chống được nước mưa và gió lạnh. Ngoài ra, quần đi mưa an toàn và thoải mái với hai chân được tự do. Áo mưa bộ không gây vướng víu hay che khuất tầm nhìn. Chính nhờ vào tiện ích và thoải mái khi sử dụng, áo mưa bộ xứng đáng là lựa chọn thiết yếu để đảm bảo an toàn khi đi phượt.

Áo mưa bộ chất lượng từ các thương hiệu như: Áo mưa bộ Givi, áo mưa Taichi, áo mưa bộ LS2 và KYT. Các bộ đồ đi mưa này đều có chất lượng tốt, bền bỉ, thiết kế an toàn và thoải mái. Nổi bật có các mẫu Givi RRS08, Givi PRS2.0, Givi GRA01 và LS2 Tonic. Áo mưa bộ chính hãng đảm bảo đạt tiêu chuẩn chống nước hơn 99% khi lái xe trên 2 tiếng. Mới đây, hãng Givi còn cho ra mắt áo váy đi mưa cho nữ Givi EAS10 và áo mưa trẻ em Givi PUZ20 tiện dụng hơn cho việc đi trong thành phố.

Túi, balo chống nước là phụ kiện đi mưa hữu dụng

Khi đi phượt mùa mưa, nên chuẩn bị một chiếc túi hoặc balo phù hợp để vừa có thể đựng đồ, vừa có thể đảm bảo khô ráo mà không bị hư hại đồ do nước mưa. Chiếc balo hay túi chống nước là một lựa chọn vô cùng hữu ích. Nổi bật là các thương hiệu túi, balo chống nước Givi, Komine rất được nhiều người ưa chuộng! Túi chống nước Givi với thiết kế nhỏ gọn, thời trang phù hợp đi xe motor, xe máy có nhiều mẫu mã đa dạng như túi đeo bụng, đeo đùi, balo đeo vai.

Ủng đi mưa, bọc giày chống nước cũng không thể thiếu

Để giày không bị ướt làm đôi chân ướt lạnh, ủng đi mưa, bọc giày chống nước cũng khá hữu ích. Phụ kiện này có khả năng chống nước hoàn hảo, giúp chân không bị ướt mưa và đặc biệt giúp tránh được cảm giác khó chịu khi giày bị nước chảy vào trong. Bọc giày Givi SC02 và Taichi RSR210 đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Cơn mưa bất chợt là điều khó tránh khỏi, nhưng đi phượt vào ngày mưa là trải nghiệm thú vị không kém. Hãy trang bị đầy đủ để vừa có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi phượt, vừa đảm bảo được an toàn và thoải mái nhé.

Áo mưa bộ và đồ đi mưa đều được bán chính hãng ở cửa hàng Tài Đạt - nơi cung cấp sản phẩm đồ đi phượt, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ đi xe máy uy tín và chất lượng. Hệ thống này còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi tốt như miễn phí giao hàng, đổi kích cỡ... Bạn đọc xem thêm thông tin tại website NonTaiDat.vn

Địa chỉ các cửa hàng Tài Đạt:

297 Hồng Bàng, P. 11, Quận 5

22 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1

22A Đường số 5, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

1 Đoàn Hồng Phước, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú