Hải Phòng tái lập 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Từ 18 giờ chiều 28-1, lực lượng chức năng của TP Hải Phòng thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành gồm: - Chốt số 1: Tại chân cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên. - Chốt số 2: Tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 356, quận Hải An. - Chốt số 3: Tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh. - Chốt số 4: Tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão. - Chốt số 5: Tại khu vực ga Dụ Nghĩa, quốc lộ 5A, huyện An Dương. - Chốt số 6: Tại quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). - Chốt số 7: Tại ngã ba Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), giáp huyện Tiên Lãng. - Chốt số 8: Tại quốc lộ 37, khu vực cầu Chanh, huyện Vĩnh Bảo (tiếp giáp huyện Ninh Giang, Hải Dương).