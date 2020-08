Phun hoá chất khử trùng ở Hội An, Đại Lộc

Sáng 2-8, Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã tiến hành phun hoá chất khử trùng tại TP Hội An và huyện Đại Lộc.

Đây là hai địa phương đang có nhiều ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Phun hoá chất tuyến đường quan trọng tại TP Hội An.

Tịa TP Hội An, hoá chất sẽ được phu tại các tuyến đường huyết mạch, Bệnh viện Đa khoa Hội An và khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Hà, Cẩm Nam.

Tại huyện Đại Lộc, khu cách ly số 1 và 2, xóm mới khu Hoà Đông (thị trấn Ái Nghĩa), thôn Hoà Hữu, chợ Hà Nha (xã Đại Hồng), Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, chùa Giác Nguyên cũng được phun hoá chất khử trùng.

Tính đến trưa 2-8, Quảng Nam đã ghi nhân 25 ca nhiễm COVID-19 mới (kể từ BN 416). Riêng TP Hội An đã ghi nhận 11 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có năm người là sư cô chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong).



Lực lượng làm nhiệm vụ mặc đồ bảo hộ, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 31-7, TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội toàn TP. Ngoài ra, một phần khối phố An Hội (phường Minh An) được phong toả để đề phòng dịch COVID-19 lây lan.

Từ ngày 1-8, thêm năm huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam gồm các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn cũng bắt đầu thực hiện lệnh cách ly xã hội.



Lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố hoá học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân - Binh chủng Hoá Học, Bộ Quốc Phòng tiến hành phun hoá chất nhiều khu vực ở TP Hội An.

Với 11 ca nhiễm COVID-19, ngành Y tế TP Hội An đã xác định hơn 700 trường hợp là F1, F2. Dự báo trong thời gian tới, số trường hợp F1, F2 sẽ không ngừng gia tăng, thiếu hụt nhân lực tuyến đầu chống dịch.

Hiện nay, UBND và BCĐ phòng chống COVID-19 TP Hội An đang kêu gọi tình nguyện viên là các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khoẻ, các sinh viên Y khoa cùng tình nguyện hỗ trợ TP trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh phu hoá chất khử trùng tại huyện Đại Lộc.



Phun thuốc tại BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.



Quân đội huy động nhiều xe tiến hành phun hoá chất tại các khu vực có nguy cơ lây lan dịch COVID-19.



Dự kiến, thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Quế Sơn cũng sẽ được phun hoá chất khử trùng.