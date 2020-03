Toàn dân hạn chế ra khỏi nhà, nếu đi giữ khoảng cách 2 m

Ngày 25-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.



Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết hiện mỗi ngày Việt Nam có thể xét nghiệm từ 8.000-10.000 mẫu, năng lực xét nghiệm đang tiếp tục được nghiên cứu, nâng cao.

Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung xét nghiệm, sàng lọc tất cả các trường hợp đang được cách ly tập trung, đặc biệt là những nơi có số lượng người cách ly lớn như Hà Nội, TP.HCM. Lực lượng quân đội hỗ trợ xét nghiệm cho các khu cách ly tập trung tại các tỉnh miền Trung.



Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, hiện các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, sàng lọc người nghi ngờ. Cuối giờ chiều nay sẽ có số liệu tổng hợp.

Tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban chỉ đạo yêu cầu một số địa phương trọng điểm (đã xuất hiện ca nhiễm chưa rõ nguồn lây) cần tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp nghi ngờ để sàng lọc, cách ly theo quy định. Ông Vinh cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức thật tốt công tác cách ly, cố gắng không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.

Đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội đã chuẩn bị đủ địa điểm cách ly. Điều kiện sinh hoạt, ăn ở tại nơi cách ly tập trung khá tốt, thậm chí còn cao hơn điều kiện sinh hoạt của bộ đội.

Bộ Quốc phòng đề nghị người dân yên tâm, không tiếp tế thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho thân nhân trong các khu cách ly để tránh lây nhiễm. Quân đội khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng đi đầu trong mọi tình huống để phòng chống dịch, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo kêu gọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà, nếu buộc phải ra ngoài cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn (2 m). Đồng thời giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn. Thực hiện ăn chín, uống sôi, tiến hành khai báo y tế tự nguyện.

Cập nhật tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết trong số 117 bệnh nhân đang được chữa trị có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, 26 bệnh nhân âm tính lần 1 và 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Một tin vui đáng chú ý, Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, dự kiến sẽ ban hành trong ngày 26-3 tới, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến.