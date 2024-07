Diễn biến mới nhất từ Mỹ đẩy giá vàng thế giới tăng vọt 06/07/2024 09:46

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 5-7, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,4% lên 2.389,35USD/ounce.

Báo cáo thị trường việc làm mới nhất càng củng cố cho quan điểm rằng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, nhiều khả năng trong tháng 9-2024 - Ảnh: Kitco News

Giá vàng thế giới tăng vọt nhờ hiệu ứng từ thị trường lao động

Theo phân tích của các chuyên gia, thông tin mới nhất liên quan đến thị trường lao động Mỹ cho thấy sự hạ nhiệt đáng kể, diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng lãi suất thấp trong những tháng tới.

Trong tháng 6-2024, kinh tế Mỹ có thêm số lượng việc làm mới cao hơn một chút so với kỳ vọng, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp Mỹ vẫn tăng cao. Cụ thể, nước Mỹ có thêm 206.000 việc làm mới trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, cao hơn con số 200.000 theo dự báo của các chuyên gia.

Tuy nhiên, số liệu việc làm mới của tháng 5-2024 của Mỹ lại được điều chỉnh giảm thấp hơn đáng kể so với công bố lần đầu.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ bất ngờ tăng lên con số 4,1%, cao nhất tính từ tháng 10-2021. Diễn biến mới nhất trên thị trường lao động Mỹ khiến các chuyên gia đưa ra nhận định trái chiều về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các chuyên gia từng kỳ vọng vào việc tỷ lệ thất nghiệp Mỹ duy trì ổn định ở mức 4%.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại tổ chức tài chính Goldman Sachs, ông Jan Hatzius, phân tích: “Rõ ràng những diễn biến mới nhất cho thấy sự “hạ cánh an toàn”. Báo cáo mới nhất càng củng cố cho quan điểm rằng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, nhiều khả năng trong tháng 9-2024”.

Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm. Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, ông Ole Hansen, nhận định: “Những con số mới nhất không khỏi khiến người ta tin vào kịch bản sẽ có những đợt hạ lãi suất vào tháng 9-2024. Tuy nhiên, trong phiên gần nhất, giá vàng không bật tăng quá mạnh bởi nhiều nhà đầu tư đi nghỉ lễ trong dịp Quốc khánh Mỹ”.

Trong tháng vừa qua, giá vàng liên tục biến động trong biên độ hẹp, tuy nhiên đã tăng đến 2,7% trong tuần này khi mà xuất hiện ngày một nhiều kỳ vọng vào khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9-2024.

Giá vàng nhẫn lên cao tương đương giá vàng miếng

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn không biến động ở ngưỡng 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) liên tục từ ngày 6-6 cho đến nay, chênh lệch mua vào – bán ra 2 triệu đồng/lượng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ nặng đối với người mua vàng.

Cũng là vàng miếng 999.9, giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 74,40 – 76,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên gần nhất, quy đổi ra giá vàng trong nước khoảng 72,6 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến quan trọng trên thị trường vàng trong nước những ngày gần đây là giá vàng nhẫn liên tục tăng theo đúng hướng diễn biến của giá vàng thế giới.

Ở thời điểm cập nhật vào 7h30 phút sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 75,08 – 76,38 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua vào – bán ra 1,3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn như vậy đã cao tương đương với giá vàng miếng.

Trên thị trường đôla tự do, dưới sự cộng hưởng từ thị trường thế giới, dù đã có phiên tăng nóng lên mức 26.000 đồng Việt Nam/USD, tỷ giá trên thị trường USD tự do đã hạ nhiệt xuống gần hơn với giá USD niêm yết tại các ngân hàng. Cập nhật vào đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD tự do giao dịch ở mức 25.700 – 25.800 đồng Việt Nam/USD.