Điện Kremlin bác tin ‘đàm phán bí mật’ với Ukraine về hạ tầng năng lượng 31/10/2024 06:10

Ngày 30-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng thông tin Nga và Ukraine đang đàm phán về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau là “một trò lừa bịp”, theo đài RT.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau một bài viết của tờ Financial Times, trong đó trích dẫn các nguồn tin rằng Moscow và Kiev đang “thảo luận sơ bộ” về vấn đề trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Financial Times lưu ý rằng Ukraine “đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, vốn đã gần đạt được thỏa thuận vào tháng 8 trước khi bị trật bánh do cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga)”.

Bài báo viết rằng bất kỳ đột phá nào trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ “đánh dấu sự xuống thang đáng kể nhất” trong xung đột Nga-Ukraine cho đến nay.

Financial Times cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine rằng hai bên đã giảm tần suất các cuộc tấn công “như một phần của thỏa thuận đạt được giữa các cơ quan tình báo hai nước”.

Bình luận về bài báo, ông Peskov nói rằng “ngày nay có rất nhiều câu chuyện bịa đặt không liên quan gì đến thực tế”, lưu ý rằng “ngay cả những ấn phẩm đáng tin cậy nhất cũng không ngại đưa ra những thông tin sai lệch”.

Ông Peskov nhắc lại rằng xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, bao gồm các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.

Hồi tháng 9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, hiện là thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết Nga đã nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc ngưng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tuy nhiên, ông Shoigu nói rằng trong khi Nga sẵn sàng xem xét một thỏa thuận tiềm năng, phía Ukraine đã từ chối ý tưởng này.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố rằng “hiện không có cuộc đàm phán nào với Kiev về an ninh tại cơ sở hạ tầng quan trọng”.