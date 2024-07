Điện Kremlin phản ứng trước việc Ukraine dọa ám sát ông Putin 14/07/2024 12:11

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã thiết lập an ninh để ngăn chặn những âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Ngày 13-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ Ukraine, bao gồm lời đe dọa ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.

“Tất cả các mối đe dọa đến từ chính quyền Kiev đều rõ ràng. Do đó, an ninh của tổng thống [Putin] được thiết lập ở mức độ thích hợp” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Kyrylo Budanov ngày 13-7 nói với hãng tin NV của Ukraine rằng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine “đã có những nỗ lực ám sát ông Putin” nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Theo đài RT, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát ông Putin, nghi do Ukraine thực hiện.

Vào tháng 9 -2022, tờ The Sun đưa tin về một vụ nổ gần đoàn xe của tổng thống Nga.

Đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông Đức cho rằng ông Putin đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công nhưng không thành công. Điện Kremlin khi đó đã bác bỏ thông tin này.

Ở phía ngược lại, Ukraine cũng nhiều lần cáo buộc Nga âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hồi tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt 2 quan chức an ninh nước này vì nghi lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky theo lệnh của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Phía Nga không bình luận về thông tin này.