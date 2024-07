Vụ ông Trump bị bắn: FBI, Hạ viện điều tra theo hướng ám sát 14/07/2024 11:24

(PLO)- Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Hạ viện, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đang điều tra về vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

Ngày 13-7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ sẽ là cơ quan thực thi pháp luật dẫn đầu quá trình điều tra vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn vào chiều 13-7 khi vận động tranh cử tại TP Butler (bang Pennsylvania, Mỹ).

Theo đó, FBI sẽ hợp tác với Cơ quan Mật vụ Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang để điều tra vụ việc, theo hãng tin AP.

FBI cũng kêu gọi những ai có thông tin giúp ích cho cuộc điều tra thì liên hệ với đường dây nóng của cơ quan này.

Trong cuộc họp báo được tổ chức tối 13-7, FBI xác nhận vụ tấn công vào ông Trump là hành động ám sát.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn khi vận động tranh cử tại TP Butler (bang Pennsylvania, Mỹ) ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tấn công, khẳng định rằng người dân Mỹ "xứng đáng được biết sự thật”.

“Chúng tôi sẽ đề nghị Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle, các quan chức khác từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tham gia điều trần trước các ủy ban của chúng tôi càng sớm càng tốt” – ông Johnson nói.

Trong khi đó, phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ cũng đang điều tra về vụ ông Trump bị bắn.

“Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để ứng phó và điều tra vụ nổ súng” – Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết.

“Chúng tôi đang hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của họ, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn và an ninh cho họ. Duy trì an ninh cho các ứng viên tổng thống và các sự kiện tranh cử của họ là một trong những ưu tiên quan trọng nhất của bộ chúng tôi” – ông Mayorkas khẳng định.