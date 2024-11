Điện lực TP.HCM đảm bảo điện trong mùa cao điểm cuối năm 20/11/2024 08:00

EVNHCMC đã đưa ra hàng loạt giải pháp như tăng cường kiểm tra và bảo trì hệ thống điện, chuẩn bị phương án ứng phó đối với các tình huống bất ngờ. Đồng thời, Điện lực TP.HCM cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để cập nhật tình hình nhu cầu điện, đặc biệt là các khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất lớn.

Nhu cầu sử dụng điện dịp cuối năm tăng cao

Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công ty Nam Thăng Long cho biết hiện nay và dịp cuối năm nhu cầu sử dụng điện của công ty tăng cao. Nguyên nhân là do lượng đợt đặt hàng vào cuối năm sẽ cao hơn những tháng trước đó. Vì vậy, việc đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm là vô cùng quan trọng, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, giảm thiểu các chi phí trong quá trình sản xuất. Đơn cử như bố trí giờ tăng ca, điều hành sản xuất, giờ làm việc. Để đảm bảo, công ty cũng giảm nhu cầu sản xuất giờ cao điểm và tăng cường sản xuất vào giờ thấp điểm để cùng nhau tiết kiệm điện.

“Chúng tôi đánh giá cao dịch vụ của ngành điện trong quá trình cung cấp, đảm bảo an toàn điện cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Điện lực TP.HCM đảm bảo các hoạt động thường xuyên, chủ động thông báo lịch cắt điện, xử lý nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp” ông Tuấn đánh giá cao dịch vụ của Điện lực TP.HCM.

Tương tự, ông Hà Kim Khánh – Giám đốc Công ty Inox Việt Na cũng có nhu cầu sử dụng điện tăng cao, do lượng đơn đặt hàng tăng cao. Tuy nhiên, để cùng đồng hành với ngành điện, công ty cũng chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện, ký kết chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) để chủ động tiết giảm nhu cầu sử dụng điện, tăng cường sản xuất vào giờ thấp điểm, giảm sản xuất vào giờ cao điểm. Nhờ đó, công ty vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất, vừa có thể tiết kiệm điện.

Ông Châu Đình An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, thuộc EVNHCMC sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn công quản lý tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể lượng điện tiêu thụ 10 tháng đầu năm 2024 là 2.720,16 triệu kWh, tăng 127 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2023 (2.593,16 triệu kWh), với tỉ lệ tăng trưởng +4,89%. Dự báo trong các tháng cuối năm (tháng 11 và 12), lượng điện tiêu thụ trên địa bàn công có chiều hướng ổn định, song một số lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dự báo tiếp tục tăng trưởng sử dụng điện, tuy nhiên nguồn cung cấp điện cho cho sản xuất và kinh doanh luôn được đảm bảo.

Để đảm bảo cung cấp điện hiệu quả cho nhu cầu cao điểm vào các tháng cuối năm, công ty đã triển khai một loạt kế hoạch và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn. Cụ thể như dự báo phụ tải và điều chỉnh biểu đồ phụ tải; ứng dụng công nghệ đo xa và giám sát từ xa; nỗ lực giảm tổn thất điện năng; tiếp tục nâng cấp lưới điện, ngầm hoá lưới điện, tự động hoá vận hành hệ thống phân phối điện; Sử dụng hệ thống Scada, kết hợp MDIS (giám sát và điều khiển) giúp phát hiện sớm các bất thường trong vận hành trạm và tuyến dây. Nhờ các kế hoạch và công nghệ trên, công ty hoàn toàn chủ động và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện tăng cao vào cuối năm, đảm bảo khách hàng được cung cấp điện đảm bảo chất lượng và liên tục.

Đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng

Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết trong các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện tại TP.HCM tăng so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 6%). Sự gia tăng tập trung ở các ngành công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, khách sạn và tiêu dùng dân cư, điều này phản ánh sự phát triển trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại TP.

Để đảm bảo cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong các tháng cuối năm, EVNHCMC đã thực hiện các biện pháp như: Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng lưới điện nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định; Chuẩn bị sẵn sàng các máy biến áp và máy phát điện dự phòng để ứng phó kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, giúp đảm bảo cung cấp điện liên tục.

“Chúng tôi đặt mục tiêu duy trì cung cấp điện liên tục, ổn định, giúp các doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoàn thành đơn hàng trong giai đoạn cao điểm và với những biện pháp này Ngành điện TP.HCM cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao của các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm” – ông Kiên nhấn mạnh.

EVNHCMC cũng triển khai thường xuyên các giải pháp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như triển khai các biện pháp kỹ thuật để ổn định nguồn cung cấp điện; kêu gọi khách hàng sử dụng tiết kiệm điện, hợp lý và an toàn. Ngành điện luôn kêu gọi khách hàng tiết kiệm điện bằng mọi cách.

Đối với khách hàng và các doanh nghiệp, EVNHCMC khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng điện cao điểm bằng cách bố trí lại giờ sản xuất, giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm để giảm chi phí về điện trong sản xuất; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị điện lớn, …

“Việc tiết kiệm điện sẽ trực tiếp giúp cho khách hàng giảm tiền điện khi thanh toán hằng tháng, giảm chi phí sinh hoạt. Với đơn vị cung cấp điện, việc này giúp giảm chi phí đầu tư hệ thống điện, hạn chế huy động các nguồn chi phí vào những giờ cao điểm của hệ thống. Đối với xã hội, việc tiết kiệm điện làm giảm tổng chi phí đầu tư toàn xã hội cho hạ tầng điện để dành nguồn lực cho các hạ tầng khác, giúp phát triển kinh tế-xã hội, giảm áp lực tăng giá điện, giảm việc phải huy động các nguồn năng lượng hóa thạch gây phát thải carbon, góp phần phát triển bền vững” – ông Kiên nói.