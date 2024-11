Điện lực TP.HCM: Cam kết đảm bảo cung cấp điện cho các quận/huyện 13/11/2024 11:37

Hiện nay, TP.Thủ Đức đang được nhận điện và cung cấp điện từ 4 trạm biến áp 220kV, 18 trạm biến áp 110kV. Lưới điện trung thế được chuẩn hóa với cấp điện áp vận hành 22kV theo cấu trúc thiết kế mạch vòng, vận hành hở, bao gồm 135 tuyến dây trung thế với tổng chiều dài 1.347,49 km. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Thủ Đức luôn thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện, bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố Thủ Đức.

Trên địa bàn quận Phú Nhuận, Công ty Điện lực Gia Định cũng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 1.841,41 triệu kWh, vượt 110,33% so với kế hoạch đề ra. Tổn thất điện năng, đạt mức 3,31% trong năm 2023, thấp hơn chỉ tiêu Tổng công ty giao. Độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện đáng kể, chỉ số SAIFI (tần suất mất điện) và SAIDI (thời gian mất điện) năm 2023 đều giảm so với năm 2022. Đơn vị đã thay hoàn tất 100% công tơ có chức năng đo xa, giúp nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho khách hàng. Thực hiện hoàn tất các công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp chỉnh trang, làm gọn dây thông tin trên địa bàn quận Phú Nhuận, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Phú Thọ - đơn vị phục vụ cung cấp điện cho địa bàn quận 10 và quận 11 – cũng đã cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng đủ cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quản lý. Sản lượng điện thương phẩm đến tháng 9-2024 đạt 842,67 triệu kWh, tăng 7,43% so với cùng kỳ. Chỉ số Saifi thực hiện đến tháng 9 là 0,116 lần. Chỉ số Saidi thực hiện đạt 4,769 phút. Công ty đã đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho con người và tài sản, không để xảy ra tai nạn lao động, không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, không để tồn tại điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Tại các Hội nghị Ngành điện gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2024, lãnh đạo nhiều quận, huyện đã đánh giá cao các mặt công tác của ngành điện, trong đó, đặc biệt khen ngợi nỗ lực của ngành điện trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương. Ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1, đánh giá cao Công ty Điện lực Sài Gòn nói riêng và Tổng công ty Điện lực TP.HCM nói chung đã quan tâm giải quyết kịp thời, nhanh chóng các kiến nghị của người dân trên địa bàn về dịch vụ khách hàng. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ địa phương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có rất nhiều cơ quan, ban ngành; tổ chức và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cũng đã cảm ơn sự phối hợp đồng bộ, nhanh chóng giữa ngành Điện với thành phố Thủ Đức trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian sắp tới, ngành điện Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương trong các mặt công tác, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn nữa trong công tác an sinh xã hội. Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận cũng đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, nhanh chóng giữa ngành Điện với Quận trong thời gian qua đã quan tâm giải quyết các kiến nghị của người dân về dịch vụ khách hàng, phối hợp, hỗ trợ địa phương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cũng tại đây, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn cam kết, sẽ tập trung mọi nguồn lực, kết hợp với ứng dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển kinh tế của từng địa phương nói riêng và toàn Thành phố nói chung. Ngành điện luôn chung tay cùng với các địa phương, kịp thời nắm bắt các nhu cầu, tâm tư nguyện vọng và giải quyết thỏa đáng các nhu cầu của người dân trong phạm vi trách nhiệm, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, phát triển sản xuất của địa phương. Thông qua sự giám sát của chính quyền địa phương và người dân sở tại sẽ giúp ngành điện cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp điện được liên tục, ổn định phục vụ đời sống của người dân ngày càng hoàn thiện hơn, từng bước tạo dựng hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp của nhân viên điện lực TP.HCM trong lòng người dân.