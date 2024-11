EVNHCMC: Cấp điện ổn định trong tháng 10 12/11/2024 16:32

(PLO)- Trong tháng 10-2024 Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân Thành phố. Sản lượng điện nhận tháng 10 đạt 2.604,72 triệu kWh, tăng 5,7%% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 đạt 2.519,66 triệu kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ.