Hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn 'Rạng rỡ non sông Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng rỡ non sông Việt Nam diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 30-4 tại sân khấu đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Sự kiện do Bộ VH-TT&DL và UBND TP.HCM chỉ đạo, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Ngoài 1.000 nghệ sĩ, chương trình quy tụ một lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ TP.HCM và các lực lượng biểu diễn hùng hậu từ nhiều lĩnh vực, lứa tuổi: Chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP, sinh viên các trường đại học, thiếu nhi TP, nhóm múa Mai Trắng, Phương Nam, HBSO, cùng sự góp mặt của các hàng trăm vận động viên đến từ các nhóm thể thao, cổ động, nghệ thuật đường phố…

Quang cảnh đường Lê Duẩn - nơi diễn ra đại lễ nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi chương trình bắt đầu, hàng vạn người dân háo hức chờ đại lễ bắt đầu, đội diễu binh, diễu hành vào vị trí.

Chương trình được mở màn với màn biểu diễn trống hội linh thiêng, chủ đề Bản hùng ca toàn thắng do Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), thể hiện hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bản hùng ca toàn thắng do Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện với sự tham gia của 1.000 diễn viên. Ảnh: Chụp màn hình

Nối vào sau là tiết mục xếp hình Đất nước trọn niềm vui do Đoàn Nghi lễ quân đội/Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Đoàn văn công của Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 9 và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội biểu diễn.

Giải phóng trống hội - Đất nước trọn niềm vui – Màu hoa đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm trình bày. Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đến là mashup Giải phóng trống hội - Đất nước trọn niềm vui – Màu hoa đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm trình bày cùng hợp xướng.