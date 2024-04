Diện tích đất sông, suối, kênh rạch ở TP.HCM giảm gần 130 ha 29/04/2024 14:11

Giảm đất sông ngòi do thực hiện các dự án

“Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối giảm 128,3 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ 118,7 ha (thực hiện dự án Phát triển rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tại các xã Thạnh An, An Thới Đông, Long Hòa, Lý Nhơn)”, báo của UBND TP nêu.

Ngoài ra, đất sông ngòi, kênh, rạch, suối giảm còn do các loại đất khác chuyển qua như: đất nuôi trồng thủy sản 0,1 ha, đất ở tại nông thôn 0,1 ha, đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,8 ha (thực hiện dự án Bệnh viện Nhi mở rộng và các công trình khác của ngành y tế thuộc xã Tân Nhựt và Tân Kiên 0,71 ha...), đất có mục đích công cộng 8,9 ha (0,58 ha dự án xây dựng Bờ bao và cống ngăn triều trên rạch cầu Sập, quận 8...).

Thống kê của UBND TP năm 2023 cho thấy TP.HCM hiện có 30.474,5 ha đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, chiếm 14,54 % diện tích đất tự nhiên toàn TP. Trong khi đó, tính đến 21-12-2020, đất sông ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích 30.606 ha.

TP.HCM có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Ảnh: Kiên Cường

Diện tích đất ở tại đô thị tăng

Theo báo cáo, đất ở tại đô thị TP.HCM tăng 26,9 ha. Trong đó, tăng 33,3 ha do các loại đất khác chuyển sang như đất trồng lúa 1,2 ha, đất trồng cây hàng năm khác 24 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,1 ha, đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,1 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,4 ha, đất có mục đích công cộng 1,2 ha, đất có mục đích công cộng 5,3 ha…

Nguyên nhân tăng do hộ gia đình cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh, cập nhật hiện trạng sử dụng đất...

Đất ở tại nông thôn cũng tăng 63,8 ha. Trong đó, tăng do các loại đất khác chuyển sang như: đất trồng lúa 1,2 ha, đất trồng cây hàng năm khác 23,9 ha, đất trồng cây lâu năm 38,8 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,3 ha, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,6 ha, đất có mục đích công cộng 0,1 ha, đất sông ngòi - kênh rạch, suối 0,1 ha…

Đất trồng lúa giảm 78,3 ha. “Nguyên nhân giảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, thực hiện dự án trường học, bệnh viện và các công trình khác của ngành y tế...”, báo cáo nêu.