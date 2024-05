Điều chỉnh giao thông đường Mai Chí Thọ, lưu thông khu vực An Phú cần lưu ý 10/05/2024 18:02

(PLO)- Từ ngày 11-5, TP.HCM chính thức cấm ô tô rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức về đường Lương Định Của để thực hiện thi công dự án xây dựng nút giao An Phú.

Chiều ngày 10-5, Sở GTVT TP.HCM chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức. Đáng chú ý, Sở GTVT TP thông báo cấm ô tô rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ vào đường Lương Định Của.

Từ mai, cấm ô tô rẽ trái vào đường Lương Định Của. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sở GTVT TP cho biết đã thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công các đốt hầm K7 – K9, K14 – K16 thuộc hạng mục hầm chui HC1-02, cầu vượt N1.2, cầu vượt N2 thuộc dự án An Phú.

Theo đó, sau khi khảo sát cùng Công an TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cùng thống nhất kể từ ngày 11-5 đến ngày 19-5, tại nút giao An Phú sẽ bị chiếm dụng một phần mặt đường để triển khai thi công các đốt hầm kín dự án An Phú.

Các nút giao ở dự án An Phú sẽ được chiếm dụng một phần để triển khai thi công.

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:

Tổ chức cho phép lưu thông 2 chiều xe 2 bánh, 1 chiều xe ô tô con trên đường song hành đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Thị Định, theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Thị Định).

TP.HCM tổ chức cấm xe ô tô rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ vào đường Lương Định Của.

Lộ trình thay thế: đường Mai Chí Thọ - điểm quay đầu xe trước cầu vượt nút giao thông Cát Lái - đường Mai Chí Thọ - đường Lương Định Của.

Các đèn tín hiệu, thông báo đã được Sở GTVT TP thông báo, hướng dẫn người dân.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 11-5 đến ngày 31-8, nút giao đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức sẽ bị chiếm dụng một phần mặt đường để triển khai thi công các đốt hầm kín dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:

TP.HCM tổ chức cấm các loại xe ô tô con, xe 2 bánh rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ vào đường Đồng Văn Cống.

Lộ trình thay thế: đường Mai Chí Thọ - quay đầu tại giao lộ đường Mai Chí Thọ - đường D1 Khu dân cư Văn Minh - đường Đồng Văn Cống.