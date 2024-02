Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại nhiều bộ, ngành, địa phương

Trong tuần qua, Bộ Công an, công an các tỉnh thành đã có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự về công tác tại các đơn vị.

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, ngày 1-2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải (phải). Ảnh: NDO

Đồng thời, công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân.

Đại tá Thân Văn Hải, 49 tuổi, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ông Hải từng giữ các vị trí như Phó trưởng Công an huyện Tân Yên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Đinh Ngọc Kho, 56 tuổi, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 3-2019, ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: NDO

Tại Nam Định, chiều 30-1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đồng thời, Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được giao phụ trách Công an tỉnh, cho đến khi Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh mới.

Đại tá Trần Minh Tiến (57 tuổi), trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ Công an tỉnh Hà Nam; từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 3-2021, Đại tá Trần Minh Tiến được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6-2022, Đại tá Trần Minh Tiến được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Đắk Nông, ngày 29-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Công an phường Tân Bình tặng hoa chúc mừng Trung tá Trương Tấn Hùng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Bình Phước. Ảnh: CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Tại Bình Phước, ngày 1-2, Công an tỉnh này tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Trung tá Trương Tấn Hùng, 47 tuổi, Trưởng Công an phường Tân Bình (TP Đồng Xoài) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Đồng Xoài.

Trung tá Trần Hữu Dũng, 45 tuổi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, được bổ nhiệm làm Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Trung tá Chu Văn Thanh, 46 tuổi, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

. Ngoài ra, trong tuần, nhiều nhân sự các địa phương cũng được điều động, bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được phân công tạm thời phụ trách Tỉnh uỷ Lâm Đồng. Ảnh: VT

Tại TP Đà Lạt, ngày 31-1, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Ông Trần Đình Văn, 58 tuổi, quê xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Văn có trình độ thạc sĩ Luật, cử nhân chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hằng và bà Bùi Thị Thu Hà.

Tại Hà Nội: Chiều 30-1, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Cải cách tư pháp giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp. Đồng thời, bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Biên tập, Tạp chí Nội chính, giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính.

Cũng trong ngày 30-1, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Sâm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là năm năm.

Bà Phạm Thị Hồng Sâm, 52 tuổi; cử nhân Văn hóa, cao cấp lý luận chính trị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: TTXVN

. Ngày 31-1, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính kể từ ngày 29-1.

Thứ trưởng Bùi Văn Khắn, 53 tuổi, quê ở Thái Bình; trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông có 30 năm làm trong hệ thống hải quan, từ chuyên viên đến Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 1-2019, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đến tháng 9-2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được phân công phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực tài chính và nhiều lĩnh vực công tác khác của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho bà Võ Thị Trung Trinh và ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: HÀ THƯ

Tại TP.HCM, chiều 30-1, UBND TP.HCM đã ra mắt Trung tâm Chuyển đổi số TP, trực thuộc UBND TP.HCM. Đồng thời, UBND TP đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Võ Thị Trung Trinh làm Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

UBND TP cũng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở TT&TT Nguyễn Đức Chung làm Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp (bìa phải) và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân (bìa trái) chúc mừng ba nhân sự Thanh tra Xây dựng. Ảnh: THANH TUYỀN

. Sáng 29-1, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức và công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ba Phó Chánh Thanh tra của cơ quan này.

Cụ thể, tiếp nhận ông Cao Đoàn Việt Hùng và ông Hồ Trọng Hiếu, cùng là Đội phó Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, đến nhận công tác tại Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, giữ chức Phó Chánh thanh tra.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng TP Thủ Đức, được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Xây dựng.

Chủ tọa kỳ họp tặng hoa chúc mừng ông Nghiêm Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (thứ 2 từ phải qua).

Tại Quảng Ninh: Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 tổ chức hôm 29-1, ông Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu HĐND được triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Ông Nghiêm Xuân Cường, 49 tuổi, quê ở Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ ngành Luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Cường đã trải qua các vị trí công tác như Thư ký TAND TP Hạ Long; Thẩm phán TAND TP Hạ Long; Phó Chánh văn phòng tỉnh uỷ; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Thành ủy Uông Bí, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí nhiệm kỳ 2021-2026.

