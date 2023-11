Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở Đắk Nông và Đắk Lắk

Chiều 27-11, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.

Ông Hồ Văn Mười (giữa) trao quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các sở ngành ở Đắk Nông. Ảnh: HH

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông.

Ông Phan Văn Quốc, Trưởng Phòng Tuyên truyền văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông.

Ông Trần Duy Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ông Lê Thanh Chung, Trưởng phòng dự án 2, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Đồng thời, yêu cầu, các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tạo khí thế mới trong lĩnh vực, ngành được phân công; nỗ lực khắc phục tồn tại hạn chế tại các đơn vị, nhất là 2 lĩnh vực y tế và giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, ở cương vị mới, các cán bộ phải nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng để cùng tập thể đơn vị thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Điều động đồng chí thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng CSGT.

Thượng tá Vũ Tiến Thăng, Trưởng phòng CSGT, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT. Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Phòng Cảnh sát hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Thượng tá Phùng Minh Trí Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Ea H’Leo. Điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’Leo, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Ana, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh điều tra. Trung tá Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng Công an huyện Krông Ana giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Krông Ana.

VŨ LONG