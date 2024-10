Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống không đủ nước? 18/10/2024 16:44

Theo Eat This, Not That, nước là thành phần thiết yếu cho mọi hệ thống trong cơ thể, từ việc loại bỏ chất thải qua nước tiểu đến việc duy trì nhiệt độ cơ thể qua mồ hôi, và bảo vệ não cùng thai nhi đang phát triển. Với vai trò quan trọng như vậy, việc thiếu nước có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Uống không đủ nước có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là một số hậu quả của việc uống không đủ nước:

Có thể bị đau đầu

Đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng mất nước thường là thủ phạm chính. Thay vì uống thuốc giảm đau ngay, hãy thử uống một ngụm nước. Để ngăn ngừa đau đầu trong tương lai, hãy uống nước đều đặn suốt ngày, đừng chờ đến khi khát. Nếu bạn cảm thấy khát, có thể bạn đã thiếu nước từ lâu.

Cảm thấy mệt mỏi hơn

Nếu đồ uống có chứa caffein và đường là đồ uống bạn thường dùng để duy trì năng lượng, hãy thử đổi một số loại đồ uống này thành nước để tăng cường năng lượng. Điều này có thể giúp cải thiện tình trạng mất nước và giảm cảm giác "say" do caffein và đường mà bạn có thể trải qua sau một hoặc hai giờ sử dụng đồ uống. Mặc dù đồ uống có chứa caffein có thể giúp bạn bù nước tổng thể, nhưng chúng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, dẫn đến đi tiểu nhiều hơn.

Sự trao đổi chất chậm lại

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích, trong đó có việc hỗ trợ giảm cân. Nghiên cứu từ Tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho thấy việc uống khoảng 500 ml nước có thể tăng 30% tỷ lệ trao đổi chất. Thêm vào đó, tăng cường lượng nước thêm 1,5 lít mỗi ngày có thể giúp bạn đốt cháy thêm 17.400 calo trong một năm, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm cân của bạn.

Nhịp tim của bạn có thể tăng

Cho dù ngồi làm việc hay xem TV, hoặc chạy bộ hàng ngày, nếu bạn nhận thấy nhịp tim cao hơn bình thường, thì có thể liên quan đến tình trạng mất nước. Khi bạn không uống đủ nước, tim bạn phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, dẫn đến nhịp tim cao hơn. Để hệ thống tim mạch hoạt động hiệu quả hơn, hãy bắt đầu ngày mới bằng nhiều nước và thường xuyên uống nước lọc và các loại chất lỏng khác trong suốt cả ngày.

Uống không đủ nước có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.Video: NHẬT LINH