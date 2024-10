Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà mỗi ngày? 17/10/2024 14:10

Trà là một thức uống dễ dàng đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh và đã được yêu thích bởi nhiều nền văn hóa trong nhiều thế kỷ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống trà thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe độc đáo. Tuy nhiên, điều độ là rất quan trọng.

Dưới đây là một số lợi ích của việc uống trà mỗi ngày:

Tốt cho tim

Bắt đầu ngày mới với một tách trà hoặc thưởng thức cốc trà trước khi đi ngủ không chỉ để thỏa mãn cơn thèm mà còn mang lại lợi ích cho trái tim.

Uống trà có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh: Shutterstock

Theo Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn đã đăng ký tại Dallas-Fort Worth, một số loại trà như trà đen, trà xanh và trà hoa dâm bụt có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp hạ huyết áp và giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu").

Theo Tiến sĩ Trista Best, chuyên gia Nghiên cứu và Phát triển tại Balance One Supplements cho biết, trà đen cung cấp các hợp chất như theaflavin và thearubigin, hỗ trợ giảm cholesterol "xấu" và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cải thiện chức năng nhận thức

Uống trà xanh có thể giúp sức khỏe não bộ được tăng cường.

Theo Tiến sĩ Trista Best, trà xanh chứa L-theanine, một axit amin kết hợp với caffeine, mang lại nguồn năng lượng ổn định và lâu dài, giúp cải thiện sự tỉnh táo và chức năng nhận thức.

Tuy nhiên, lợi ích này không chỉ riêng trà xanh, các loại trà chứa caffeine khác cũng có thể mang lại năng lượng nhẹ, nâng cao sự tỉnh táo và hỗ trợ khả năng nhận thức.

Hỗ trợ tiêu hóa

Khi bạn gặp phải chứng đau dạ dày hoặc các vấn đề tiêu hóa, một số loại trà có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo Tiến sĩ Lisa Young, Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (RDN) tại New York, các loại trà thảo mộc như hoa cúc, bạc hà và gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giúp giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn.

Ngoài việc giảm đau tiêu hóa ngay lập tức, trà còn có thể cải thiện sức khỏe đường ruột theo thời gian.

Tiến sĩ Trista Best cho biết, chất tannin trong trà đen có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Giúp bạn thư giãn

Trà hoa cúc, được làm từ hoa cúc khô, là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm giấc ngủ ngon và sự thư giãn.

Theo Tiến sĩ Trista Best, trà hoa cúc chứa apigenin, một chất chống oxy hóa liên kết với các thụ thể trong não, giúp giảm lo âu và thúc đẩy cảm giác thư thái.

Giảm viêm

Theo một nghiên cứu từ Tạp chí International Journal of Molecular Science, việc uống trà thường xuyên, đặc biệt là trà xanh và trà đen, có thể giảm viêm hiệu quả trong tế bào hồng cầu.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người bị lupus ban đỏ hệ thống (lupus) uống trà xanh hàng ngày trong 12 tuần đã báo cáo tình trạng viêm giảm đáng kể, theo Eat This, Not That.

Những lợi ích của việc uống trà. Video: NHẬT LINH