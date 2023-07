ĐIỀU TRA - Bài 1: Cả tấn vú heo trôi nổi từ Trung Quốc thành nầm bò trong quán nhậu tại Đà Lạt, Đà Nẵng

(PLO)- Sau khi một thực khách phản ứng món nầm bò có mùi hôi ở một quán ăn, chúng tôi đi tìm hiểu và phát hiện nhiều quán ở Đà Lạt sử dụng vú heo Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc thành món đặc sản nầm bò.

Ngày 30-6, sau gần ba tháng qua thu thập thông tin và vào làm phụ bếp, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp cho Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Lâm Đồng về các cơ sở kinh doanh nội tạng Trung Quốc, nội tạng không rõ nguồn gốc và các quán ăn.

Công an thu giữ nửa tạ vú heo trôi nổi trong kho hàng tại Đà Nẵng

Từ thông tin phối hợp của báo, sáng 30-6, công an ở hai địa phương này đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, quán nhậu mua bán mặt hàng này.

Tại kho hàng của cơ sở kinh doanh Hải Sản Đà Thành ở số 12, đường Chơn Tâm 8, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thời điểm vào kiểm tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện hai thùng vú heo Trung Quốc nhập lậu trọng lượng 50 kg, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với Công an quận Liên Chiểu, ông LHH, chủ cơ sở kinh doanh Hải Sản Đà Thành, cho biết số vú heo trên ông mua qua mạng xã hội của một người không rõ lai lịch từ Hà Nội, sau đó chuyển về Bến xe Đà Nẵng và ông đến nhận, đưa về cơ sở kinh doanh của mình. Số thực phẩm trôi nổi này sẽ được ông giao bán cho các quán nhậu, các nơi đặt hàng.

Công an cũng ghi nhận trong kho, tủ đông của cơ sở này chứa nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với số nội tạng nói trên. Công an quận Liên Chiểu còn xác định chủ kho hàng này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm...

Công an quận Liên Chiểu đã tịch thu 50 kg vú heo nói trên đem đi tiêu hủy và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm của cơ sở này.

Đây là địa điểm mà trước đó chúng tôi ghi nhận đã nhiều lần chuyển vú heo cho các quán nhậu ở Đà Lạt để thành món nầm bò trên bàn nhậu.

Gần 1 tấn vú heo, dồi trường Trung Quốc ở kho và quán tại Đà Lạt

Cũng trong sáng 30-6, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã chỉ đạo Công an TP Đà Lạt phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM kiểm tra bốn công ty kinh doanh thực phẩm đông lạnh và quán nhậu trên địa bàn TP Đà Lạt.

Lúc 9 giờ sáng 30-6, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, đã trực tiếp chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế đến Công ty Thực phẩm Việt Hà Tây Nguyên và Công ty Khủng Long Sữa (cùng có địa chỉ 46 Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt) để kiểm tra. Công ty do bà Trần Việt Hà làm chủ.

Tại đây, Công an TP Đà lạt đã phát hiện trong ba kho hàng của hai công ty chứa hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh. Qua thống kê, hai công ty này kinh doanh hơn 100 mặt hàng thực phẩm cho hơn 1.200 khách hàng.

Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện trong kho đông lạnh của hai công ty này chứa 700 kg vú heo không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ và 270 kg dồi trường Trung Quốc.

Sau khi lập biên bản, gần 1 tấn nội tạng bị lực lượng công an niêm phong và tạm tịch thu đưa về một kho đông lạnh khác để chờ xác minh, làm rõ.

Ngoài ra, Công an TP Đà Lạt còn phát hiện hai thùng vú heo có trọng lượng 1 tạ đã đóng gói, chuẩn bị giao cho khách nên giữ lại.

Cùng thời điểm nói trên, một mũi công tác khác của Công an TP Đà Lạt đã ập vào hai quán ăn là Bò tơ Đà Lạt ở 118 Hùng Vương, TP Đà Lạt (một quán bên dưới đường và một quán trên đồi).

Tại đây, công an đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh này cất giấu 97 kg vú heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với số nội tạng nói trên.

Đáng nói hơn, khi công an ập vào kiểm tra, nhân viên của quán 118 Hùng Vương trên đồi đã mang thùng vú heo đi giấu ở một bãi rác phía sau vườn. Công an đã lập biên bản cơ sở kinh doanh nói trên, thu giữ gần 1 tạ vú heo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm của các cơ sở trên.

Trước đó, từ phàn nàn của một thực khách, chúng tôi đã điều tra, xin vào làm phụ bếp ở các quán nhậu và phát hiện ra đường dây cung cấp hàng trôi nổi này.

Ngửi thì thơm, ăn vào có mùi

Đầu tháng 5, anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cùng gia đình lên Lâm Đồng nghỉ mát. Được chủ cơ sở lưu trú giới thiệu những món ăn về đêm nổi tiếng của Đà Lạt, anh Minh và gia đình đến quán Bò tơ Đà Lạt ở đường Hùng Vương.

Anh Minh cho biết ở đây có hai quán bò nướng với cách trang trí bên ngoài khá giống nhau. Một quán ghi “Bò tơ Dã chiến” ở địa chỉ 116 Hùng Vương và quán còn lại ghi “Bò tơ Đà Lạt” nằm sát bên cạnh, ở địa chỉ 118 Hùng Vương. Anh chọn quán “Bò tơ Đà Lạt” ở địa chỉ 118 Hùng Vương như lời chủ của cơ sở lưu trú giới thiệu cho bữa tối của gia đình.

Do ngay mặt tiền quán, chủ cơ sở kinh doanh này đặt hẳn một tấm bảng lớn giải thích về nguồn gốc của “Bò tơ Dã chiến” nên gia đình anh càng yên tâm hơn.

Khi đã ổn định ở một bàn ăn trong quán, anh được nhân viên mang thực đơn ra giới thiệu các món ăn, sau đó nhân viên giới thiệu thêm món không có trong thực đơn “quán em có món vú bò rất ngon, anh có muốn thử không?”.

Anh Minh chỉ lên thực đơn treo trên tường và hỏi “sao không thấy trong này?” thì nhân viên cười và nói “món mới anh ạ”. Anh Minh đã gọi một dĩa vú bò có giá 200.00 đồng như lời giới thiệu của nhân viên.

Rất nhanh chóng, những món ăn được bày lên bàn cùng với một lò bếp than hồng trong tiết trời lạnh lạnh của Đà Lạt, anh Minh và gia đình đã nướng những món ăn này để thưởng thức. Tuy nhiên, khi sử dụng đến món vú bò, anh cảm giác món ăn này có vấn đề: Khi nướng thì rất thơm nhưng khi ăn thì có mùi ôi. Vì vậy, anh gọi nhân viên đến phản ứng.

Sau khi hỏi thăm qua loa, nhân viên phục vụ cho biết món nầm bò sẽ không tính tiền. Điều này gieo trong anh sự nghi ngờ về nguồn gốc cũng như chất lượng của món nầm bò này. Nhìn các bàn ăn trong quán, anh thấy bàn nào cũng có cảnh thực khách say sưa nướng món nầm bò trên bếp than.

Từ dĩa nầm bò mà quán không tính tiền nói trên, chúng tôi đã phát hiện hàng loạt quán nướng ở TP Đà Lạt sử dụng vú heo nhập lậu, không rõ nguồn gốc và vú heo Trung Quốc để biến thành món vú bò bán cho thực khách.•

(Kỳ sau: Cận cảnh vú heo từ nhà vệ sinh thành “nầm bò” thơm lừng trên bàn nhậu. Khi vào làm phụ bếp cho quán, chúng tôi chứng kiến vú heo được chủ quán giấu trong nhà vệ sinh rồi mang chế biến mà nếu thực khách chứng kiến sẽ không nghĩ đến chuyện thưởng thức đặc sản này)