Điều tra nhóm đe dọa chủ quán cà phê để đòi 200 triệu tiền ‘bảo kê’

(PLO)- Một chủ quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM bị nhóm người lạ mặt khủng bố, đe dọa nhiều lần nên đồng ý giao 200 triệu để yên ổn làm ăn.

Ngày 8-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lấy lời khai, điều tra nhóm người có biểu hiện quấy rối, phá quán cà phê trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản.

Trao đổi với PV, anh ĐĐĐ (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cho biết mình là nạn nhân trong vụ việc.

Anh Đ cho biết mình là chủ quán cà phê trên đường Số 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thời gian gần đây, một số thanh niên lạ mặt thường hay tới quán quấy phá, chửi bới, đe dọa. Những người này xưng là Tý Đạt và Hiền “đầu lâu”.

Ngày 29-7, để yên ổn kinh doanh, ông Đ đã chuyển cho người xưng tên Tý Đạt số tiền năm triệu đồng vào tài khoản.

“Họ tới nói là có người thuê tới để đòi nợ. Tuy nhiên, khi hỏi tôi có nợ ai và giấy tờ bằng chứng thể hiện việc nợ nần thì họ không trả lời” – anh Đ nói và cho biết mình không hề có nợ nần gì ngoài xã hội.

Đến chiều ngày 30-8, Tý Đạt chở theo một người xưng tên là Hiền “đầu lâu” tới quán. Hai người này đe dọa anh Đ phải giao số tiền 200 triệu để không bị quậy phá, đe dọa. Tuy nhiên ông Đ nói không có liên quan và không việc gì phải giao tiền.

Đến sáng ngày 31-8, hai nam thanh niên chạy xe máy tới quán. Một người dừng xe, người còn lại cầm hai viên gạch chạy vào trong, ném thẳng vào một nhân viên nữ. May mắn, người này tránh kịp và không bị thương. Vụ việc khiến một chiếc bàn bị hư hỏng nhẹ và nhiều khách đang ngồi bỏ chạy tán loạn.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, ông Đ nhận ra một người là Hiền “đầu lâu”.

Chiều ngày 31-8, người xưng tên Tý Đạt đi tới quán nói với ông Đ rằng sẽ đứng ra dàn xếp với Hiền “đầu lâu” để quán không bị phá hay bị đe dọa nữa. Ông Đ do lo sợ nên đồng ý.

Ngày 2-9, Tý Đạt gọi lại, nói sẽ nhận số tiền 200 triệu vào ngày 4-9. Do lo sợ, ông Đ tiếp tục chuyển khoản cho Đạt thêm năm triệu vào ngày 3-9 và hẹn đúng ngày hôm sau sẽ giao đủ 200 triệu.

Đến 14 giờ ngày 4-9, nhóm Tý Đạt, Hiền “đầu lâu” và hai thanh niên khác tới quán. Lúc ông Đ đưa tiền ra thì Tổ công tác 363, Công an TP.HCM tuần tra qua địa bàn phát hiện, bắt quả tang.

Công an kiểm tra phương tiện của nhóm này phát hiện dao, ná, bi sắt… Toàn bộ tang vật và người liên quan được bàn giao cho Công an xã Vĩnh Lộc A xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, người tên Tý Đạt đã trốn.

Trao đổi với PV, một nguồn tin xác nhận vụ việc được Tổ công tác 363, Công an TP.HCM phát hiện bàn giao cho công an địa phương. Tuy nhiên, do người cầm đầu bỏ trốn nên công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN