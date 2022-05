Đình chỉ công tác một phó hiệu trưởng ở Tây Ninh do bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh

Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu Phan Văn Hòa vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó hiệu trường trường THCS Long Khánh Nguyễn Văn Trác để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, gia đình nữ sinh TNBC, lớp 9 trường THCS Long Khánh tố ông Trác có hành vi dâm ô với con họ. Theo đó, sáng 10-5, khi kết thúc môn thi Toán, ông Trác gọi em C vào phòng làm việc, rồi hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm...

Ngày 11-5, gia đình em làm đơn tố cáo. Còn em C, do quá hoảng sợ, đã bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ II.

Về phần mình, ông Trác giải thích, khoảng 8 giờ 40 sáng 10-5, ông Trác gọi em C vào phòng để hỏi thăm về tình hình làm bài kiểm tra học kỳ II và việc ôn thi vào lớp 10. Khi ông Trác đứng lên thì vướng vào cái quạt điện để bàn nên đã đụng vào người em C. Ngoài ra, ông Trác nói trên mặt em C có nốt ruồi kỳ lạ nên đã lấy tay đụng vào.

Sự việc đang được Công an huyện Bến Cầu xác minh, làm rõ.