Đình chỉ công tác Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

(PLO)- Ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bị đình chỉ công tác trong 90 ngày, kể từ ngày 19-7 để điều tra, làm rõ về tội tham ô tài sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về tội tham ô tài sản.

Đi kèm với quyết định này là quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Xuân Anh do đã bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Hải Dương cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Xuân Anh để cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng theo quy định.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 14-7 Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã có quyết khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Cơ quan An ninh điều tra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và làm việc đối với ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Cả hai bị can nêu trên bị khởi tố để điều tra cùng về tội “Tham ô tài sản”.

