Đỉnh triều tiếp tục lên cao, Cần Thơ đối diện nguy cơ ngập

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao trong các ngày tới. Cụ thể, mực nước đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu ngày 9-9 (nhằm ngày 14-8 âm lịch) có thể lên mức 1,90m, xấp xỉ báo động II.

Theo dự báo, mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức từ 2-2,05m, xấp xỉ cao hơn mức báo động III. Đỉnh của đợt triều cường này sẽ xuất hiện từ ngày 11 đến 13-9 (nhằm ngày 16 đến 18-8 âm lịch).

“Đây là đợt triều cường có đỉnh triều xấp xỉ cao hơn mức báo động III, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của TP” - Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ dự báo.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ có Công văn yêu cầu các đơn vị, các địa phương chủ động, tăng cường chỉ đạo công tác chống ngập lụt trong các đợt triều cường đến tháng 10 âm lịch.

Theo đó, Ban đề nghị Công an TP tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đối với người, phương tiện lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao lộ do triều cường dâng cao gây ngập trên địa bàn TP.

Ban cũng đề nghị Sở GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn, tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên toàn TP để chủ động bố trí lực lượng và phương tiện tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết.

Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời. Đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho phù hợp.

Đối với các quận trung tâm, đặc biệt là quận Ninh Kiều, Ban đề nghị tổ chức kiểm tra các tuyến đường, các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm. Rà soát lại trụ chiếu sáng, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đối với các địa phương còn lại, Ban yêu cầu kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao. Cạnh đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở...