Dịp lễ 2-9, áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1

(PLO)- Từ ngày 1-9 đến hết 4-9, tất cả các sân bay trên cả nước thực hiện biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Đây là quyết định vừa được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra, nhằm bảo đảm hoạt động bay dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Các Cảng vụ hàng không được giao thông báo nội dung quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Theo điều 20 Nghị định 92/2015 về an ninh hàng không, khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo ba cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 3.

Biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 sẽ thực hiện các biện pháp như tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế;

Kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay;

Kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 2% suất ăn, đồ dự trữ tại điểm kiểm tra an ninh hàng không trước khi đưa vào sân bay….

VIẾT LONG