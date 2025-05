Lý do hầm chui An Phú chưa thể hoàn thành đúng hẹn 03/05/2025 09:49

(PLO)- Hiện nay, gói thầu hầm chui An Phú thuộc nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM chưa thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch, gói thầu HC1-01, hầm chui An Phú, nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM phải hoàn thành trước dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời thông xe nút giao này để chuyển qua một gói thầu khác tại nút giao An Phú.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hạng mục hầm chui An Phú - HC1-01 chưa thể hoàn thành theo tiến độ do chưa hoàn thành trạm bơm. Tuy nhiên, các hạng mục xây dựng cơ bản đã hoàn thành.

Hiện trạm bơm của hầm chui An Phú, TP Thủ Đức chưa được hoàn thành đồng bộ nên chưa thể đưa vào khai thác. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban giao thông, chủ đầu tư dự án trên), hiện nay gói thầu xây dựng hầm chui An Phú (HC1-01) đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc hoàn thiện trạm bơm của gói thầu này là rất quan trọng. Trường hợp đưa vào thông xe, vận hành hầm chui An Phú mà trạm bơm chưa hoàn thành, nếu có mưa sẽ xảy ra tình trạng ngập nước. Lúc này các phương tiện sẽ khó khăn trong lưu thông.

Cũng theo đại diện Ban giao thông, hầm chui An Phú có độ sâu 18 m, địa chất vô cùng phức tạp. Khi thi công dự án, mạch nước ngầm chảy ra đã gây khó khăn cho đơn vị thi công. Hiện các đơn vị đang nỗ lực triển khai để hoàn thành dự án này trong tháng 6-2025.

Hầm chui HC1-01 dài 480 m, có bốn làn xe, có mức đầu tư 341 tỉ đồng, nằm tại nút giao giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống.

Ngoài hầm chui HC1-01, dự án còn một hầm chui khác là hầm chui HC1-02, kết nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ. Hầm này có chiều dài 760 m, tổng mức đầu tư 343 tỉ đồng, có bốn làn xe. Hiện nay, hạng mục này mới đạt hơn 70% khối lượng thi công.

Dự án nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.