Đảng bộ EVNGENCO3 quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025–2030 03/05/2025 15:12

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Văn Danh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 7 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 5 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận) với tổng số 200 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 49 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu; 92% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc đạt tối đa. Hằng năm, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ qua, EVNGENCO3 đã triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sản lượng điện sản xuất giai đoạn từ 2020-2024 đạt 151,1 tỷ kWh, trung bình đạt 30,2 tỷ kWh/năm, đều vượt so với kế hoạch Tập đoàn giao. Lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 ước đạt 12.603 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch giao hàng năm. Tổng Công ty phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập của CBNV năm sau tăng hơn năm trước, đời sống người lao động được đảm bảo.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù gặp rất nhiều nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mang lại hiệu quả rất thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của đại diện các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Cụ thể, Đồng chí Trương Văn Phương – Bí thư Đảng ủy Công ty EPS trình bày tham luận “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”; Đồng chí Trần Đình Ân – Bí thư Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ với tham luận “Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất”; Chi bộ 3 với tham luận “Tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN – thống nhất với các báo cáo chính trị và kiểm điểm của Đảng bộ EVNGENCO3, đồng thời biểu dương những thành tích toàn diện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc (2020–2024). Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, đồng chí yêu cầu EVNGENCO3 tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư tăng công suất nguồn điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt sâu các chỉ thị, nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chăm lo đời sống người lao động.

Thay mặt Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 – trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và Đảng ủy cấp trên; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN tại Đại hội. Những kết quả đạt được, cùng với các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng ủy Tổng Công ty đề ra giải pháp khắc phục và chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ 2025–2030. Trên cơ sở đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đảm bảo tốt công tác sản xuất điện; phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Đoàn công tác Đảng ủy EVN chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 Đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên. Đồng chí Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tái đắc cử chức danh Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu ra 8 đại biểu chính thức đại diện Đảng bộ EVNGENCO3 tham dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV.