Cửa ngõ phía Tây TP.HCM nhộn nhịp người dân quay trở lại TP dù chưa hết kỳ nghỉ 03/05/2025 20:04

Ngày 3-5, dù chưa hết kì nghỉ Lễ 30-4, 1-5 nhưng hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đã bắt đầu quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị học tập, làm việc.

Theo ghi nhận của PV PLO vào lúc chiều và tối cùng ngày, nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Tây như Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm, Kinh Dương Vương... đông nghẹt người và phương tiện.

Một số thời điểm lượng phương tiện đổ về quá đông gây ùn ứ tại các khu vực như cầu Bình Điền, vòng xoay An Lạc, nút giao Bình Thuận... Anh Tâm chạy xe máy, chở vợ và con từ Sóc Trăng lên Bình Chánh cho biết: "Do ngại kẹt xe nên gia đình tôi quyết định lên sớm một ngày để có thời gian nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc, đi học. Nhìn chung đường lên thành phố chiều 3-5 khá đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm".

Đến 19 giờ cùng ngày, lượng phương tiện đổ về TP.HCM càng đông khiến tuyến đường Quốc lộ 1 - trục chính từ miền Tây đi TP.HCM đông nghẹt người, xe.

Một số tuyến đường lân cận như đường Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí, đường Nguyễn Hữu Trí, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm... người và xe xếp hàng dài, di chuyển chậm.

Trên đường Kinh Dương Vương, trước Bến xe Miền Tây lượng phương tiện cũng rất đông. Lực lượng bảo vệ bến xe được bố trí quanh khu vực để điều tiết phân luồng, hướng dẫn các xe khách, người tham gia giao thông khi ra vào bến.

Đại diện Bến xe Miền Tây thông tin hôm nay bến xe dự kiến phục vụ khoảng 32.000 hành khách, tương ứng với 1.710 chuyến xe. Bến xe Miền Tây cũng đã phối hợp lực lượng công an địa phương, Đội CSGT Phú Lâm để đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến xe.

Dưới đây là một số hình ảnh PV PLO ghi nhận chiều 3-5:

Xe đông nghẹt trên Quốc lộ 1, hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM.

Đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm xe xếp hàng dài.

Dòng xe ô tô nối đuôi nhau, chờ lưu thông trên cầu Bình Điền.

Người dân từ các tỉnh miền Tây tranh thủ quay trở lại TP.HCM dù chưa hết kì nghỉ Lễ.

Càng về tối, dòng xe đổ xô về TP.HCM tiếp tục tăng.

Khu vực nút giao Bình Thuận ùn ứ cục bộ.

Ùn ứ khu vực đổ dốc cầu vượt nút giao Bình Thuận.