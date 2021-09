Ngày 5-9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người.

Nếu so với bốn ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2020, giảm 66 vụ tai nạn, giảm 31 người chết, giảm 65 người bị thương.

Nguyên nhân, do nhiều địa phương đang áp dụng các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân hạn chế ra đường hoặc chỉ ra đường khi thật sự cần thiết dẫn tới lưu lượng và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020.



Lực lượng chức năng kiểm tra các xe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: V.LONG



Cũng trong bốn ngày lễ, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý 10.886 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 7,413 tỉ đồng. Trong đó, tạm giữ 51 xe ô tô, 1.388 xe máy; tước 511 giấy phép lái xe các loại, xử lý 244 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh COVID -19, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đã kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19.

“Cạnh đó, thống nhất nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hoá…”- ông Minh cho hay.