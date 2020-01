Ngày 13-1, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Chính phủ đề xuất tạm giữ biển số xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe thay vì giữ xe mô tô, gắn máy do vi phạm quy định pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ.

Theo UBND tỉnh An Giang, triển khai thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và tạm giữ 8.193 phương tiện, gồm xe ô tô, mô tô và xe gắn máy các loại (tính đến ngày 15-9-2019). Trong đó, các phương tiện đủ điều kiện để trả lại cho người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp trên 5.000 phương tiện; số phương tiện còn lại phải tiến hành tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và thực hiện bán đấu giá hoặc tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.



Các phương tiện bị tạm giữ. Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh, số lượng phương tiện vi phạm bị tạm giữ còn tồn đọng nhiều, do quá trình xử lý đối với các phương tiện vi phạm nêu trên gặp một số khó khăn, vướng mắc: Hoàn chỉnh hồ sơ tịch thu phương tiện vi phạm theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành phải mất khá nhiều thời gian (từ 3-4 tháng). Từ đó, dẫn đến các phương tiện bị tạm giữ dễ phát sinh hư hỏng, gây lãng phí tài sản xã hội. Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhưng do hoàn cảnh gia đình của người vi phạm còn khó khăn, không có khả năng nộp phạt, không có tài sản có giá trị...

Vì vậy, người vi phạm không thể chấp hành quyết định xử phạt và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt cũng không thể thực hiện cưỡng chế theo quy định. Hoặc một số người vi phạm khai địa chỉ không rõ ràng hoặc đi làm ăn xa, nên việc xác minh tịch thu phương tiện còn gặp nhiều khó khăn; hoặc khi gửi thông báo xử lý vi phạm đến địa phương, nơi cư trú thì người vi phạm không nhận được, do không có ở địa phương hoặc đi làm ở xa.

Nhằm hạn chế tạm giữ phương tiện do vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như tránh lãng phí lớn đối với tài sản xã hội và chi phí bảo quản, UBND tỉnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành quy định cho phép các lực lượng chức năng tạm giữ biển số xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe thay vì giữ xe/phương tiện như hiện nay.



Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đo nồng độ cồn người lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh An Giang, triển khai thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP, từ ngày 1-1 đến 12-1, lực lượng đã tổ chức 380 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Qua đó các lực lượng đã phát hiện 1.579 trường hợp vi phạm, tạm giữ 715 phương tiện, xử phạt 1.113 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm về nồng độ cồn 84 trường hợp (một ô tô và 83 mô tô) với số tiền 466 triệu, tước giấy phép lái xe có thời hạn 84 trường hợp.