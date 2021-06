Ngày 23-6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với hai công ty trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh ký quyết định số 1649 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Lý do xử phạt là do công ty đã lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, công ty này còn khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ sâu đến dưới 5m trong phạm vi diện tích từ 0,1 ha trở lên; Khai thác không đúng chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng.

Căn cứ các quy định pháp luật, UBND tỉnh xử phạt công ty Cổ phần Phước Hòa FICO số tiền 300 triệu đồng. Buộc công ty cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, buộc công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính mà có để sung công quỹ là hơn 2 tỉ đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định số 1650 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ).

Lý do, công ty có hành vi lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản. Khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ sâu đến 2,5 m trong phạm vi diện tích 1.400 m2.

UBND tỉnh xử phạt công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC số tiền 180 triệu đồng. Buộc công ty cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Đồng thời nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính để sung công quỹ gần 30 triệu đồng.