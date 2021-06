Xây nhà có gác lửng sẽ làm tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian sống của gia chủ. Tuy nhiên, muốn có một căn gác hoàn hảo, gia chủ cần biết bốn điểm.

Thứ nhất, gác lửng là nơi chiếu tới của cầu thang. Nếu vẫn còn các tầng trên, khu vực này có thể tận dụng làm không gian thờ. Vì thường khu vực này nằm phía trên phòng khách, hướng cũng quay ra hướng chính nhà.

Lựa chọn làm không gian sinh hoạt chung, góc học tập của con trẻ cũng được áp dụng cho gác lửng này vì ở vị trí dễ quan sát, tính chất mở, đủ thông thoáng và ánh sáng.

Thứ hai, gác lửng là tầng áp mái của nhà. Trước hết cũng là vấn đề độ dốc cầu thang, độ dốc này không làm ảnh hưởng nhiều đến an toàn đi lại trong nhà. Tiếp đến là vấn đề thông thoáng, vì đây là khu vực áp mái sẽ chịu tác động lớn của nhiệt bên ngoài cũng như không khí nóng trong nhà khi bốc lên cao.

Do đó, khi muốn sử dụng, gia chủ cần quan tâm chống nóng, làm mát thông qua việc chọn vật liệu mái, tấm cách nhiệt, trổ các lỗ tường, mái, cửa sổ để lưu thông không khí, giải nhiệt nhanh cho khu vực này cũng như toàn ngôi nhà.

Việc trổ cửa sổ khu vực này cũng cần lưu ý vấn đề an toàn. Vì chiều cao gác lửng thường thấp hơn chiều cao tầng thông thường nên nếu cửa sổ trong trường hợp quá thấp cần có biện pháp chấn song đảm bảo an toàn nếu nhà có trẻ nhỏ.

Thứ ba, xác định không gian có tầm ảnh hưởng. Gia chủ không nên vì muốn tiết kiệm diện tích, tăng không gian gác mà quá tăng độ dốc cầu thang làm giảm tính tiện dụng trong ngôi nhà.

Cầu thang là yếu tố sử dụng thường xuyên của nhà, còn khu vực gác lửng tần suất sử dụng ít hơn. Vì vậy, gia chủ không nên vì cái ít mà làm ảnh hưởng cái lớn, tính an toàn, thuận tiện trong ngôi nhà.

Thứ tư, không nên che kín khu vực gác lửng vì sẽ gây bí bách trong tầm nhìn cũng như hạn chế thông thoáng của ngôi nhà. Gia chủ nên sử dụng các phương pháp xây dựng cho thông thoáng như lan can sắt hở, lan can kính, cửa sổ lớn không cánh…

Vì khu vực này trống và thường nằm trong tầm nhìn chính nên cần lưu ý tính thẩm mỹ, tránh sử dụng khu vực này như kho để đồ, trưng dụng diện tích cũng sẽ gây khó khăn, cản trở giao thông đi lại.