Bộ GTVT vừa ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Một nội dung rất quan trọng tại hướng dẫn này đó là công tác kiểm soát dịch.

Cụ thể, bộ đưa ra nguyên tắc với phương tiện có giấy nhận diện, lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện…



Bộ GTVT đưa ra các nguyên tắc nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận tải. Ảnh: V.LONG



Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, người trên phương tiện có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực, giấy phép lái xe, khai báo y tế đầy đủ thì cho lưu thông ngay.

Tuy nhiên, lưu ý yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng luồng xanh.

Đối với phương tiện không có giấy nhận diện hoặc giấy hết hiệu lực, lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra các thông tin.

Trường hợp người trên xe có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch.

Với quan điểm tạo mọi điều kiện để vận tải hàng hóa được lưu thông thuận lợi, nhưng phải chấp hành phòng chống dịch, Bộ GTVT đưa ra những yêu cầu bắt buộc, quy định trách nhiệm đối với doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện, người phục vụ theo xe, nhân viên bốc xếp hàng hóa trong các khâu của quá trình vận chuyển, bốc xếp hàng hóa.

Cũng trong hướng dẫn này, bộ cụ thể hóa hướng dẫn đối với hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia khi lưu thông ra, vào hoặc đi qua vùng dịch; hoạt động vận chuyển người về từ vùng dịch; quy định, hướng dẫn cụ thể về giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tạm thời này.